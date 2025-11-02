لبنى عبد العزيز تُشوّق جمهورها لعملها القادم.. مسلسل "العائد"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 04:03 مساءً - شاركت الفنانة لبنى عبد العزيز متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها على الإنستغرام بشخصيتها الجديدة، التي ستجسدها بعملها القادم مع نخبة من نجوم الدراما السعودية. وكتبت في تعليقها: "نورة وما أدراكم ما نورة نسيتوها؟ جاية جواهر".

وتفاعل متابعوها وتحمسوا لكلماتها وكتبوا لها: "لا مانسينا أدوارك السابقة ومنتظرين أعمالك القادمة بفارغ الصبر نتمنى لك التوفيق والنجاح يا رب"، كما أثنى البعض على أعمالها والجميع اتفقوا على انتظار عملها القادم بفارغ الصبر.

الصور من كواليس مسلسل "العائد" وهو من بطولة الفنانة لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، روان الطويرقي، هاشم نجدي، فوز العبدالله، ومحمد المحسن، وهو من إخراج حسين الحليبي وتأليف نورا العمري، ومكون من 45 حلقة من إنتاج شركة صدف، وسيعرض عبر mbc، شاهد، ويجري تصويره في مدينة الرياض.

آخر عمل عُرض للفنانة لبنى عبد العزيز

وكان آخر عمل عُرض لـ لبنى عبد العزيز هو مسلسل "المحامية" من كتابة نورا العمري، وهو أول عمل يتناول ويسلط الضوء على عمل القضاء والمحاماة، وهو إخراج جاسم المهنا، ومن بطولة الفنانة، محمد القس، عبدالرحمن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، هاشم نجدي، روان الطويرقي، محمد شامان، بندر الخضير، محمد الحجي وآخرين، وجاءت أحداث العمل بـ10 حلقات.

ودارت أحداثه حول الصراع الداخلي الذي تعيشه المحامية "مها" بين ضميرها القانوني ومشاعرها الإنسانية؛ إذ تتولى الدفاع عن النساء متأثرة بماضيها المؤلم وقصتها التي حدثت، لتجد حياتها تنقلب رأساً على عقب مع تطور الأحداث التي يشهدها العمل.

مشاركة لبنى عبد العزيز بأول مسلسل سعودي معرب

وكانتقد شاركت بأول مسلسل سعودي درامي رومانسي مقتبس من قصة تركية، وهو مسلسل "خريف القلب"، وقعت أحداثه في 90 حلقة، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد 17 عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما؛ فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية، والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبدالعزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبدالعزيز، أروى، نذير غليون، وتصدّر الترند على السعودية منذ أن عُرضت حلقاته، واستطاع أن يحظى بمتابعة كبيرة من المشاهدين.

