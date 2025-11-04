مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يزيح الستار عن برنامجي "روائع عربية" و"روائع عالمية" ضمن دورته الخامسة 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 02:15 مساءً - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، خلال مؤتمره الصحفي، عن الأفلام المُختارة ضمن برنامجي "روائع عربية" و"روائع عالمية" التي احتفت بتنوع فريد في الأصوات والأساليب السينمائية من جميع أنحاء العالم.

يقدّم برنامج "روائع عربية" بانوراما حيّة من الإبداع العربي عبر مجموعة مُنتقاة بعناية من الأفلام التجارية والمستقلة، تضم أعمالًا حائزة جوائز وعروضًا أولى إقليميًا. وتشمل القائمة عناوين ترسم ملامح المشهد الراهن: فيلم "فلسطين ٣٦" لآن ماري جاسر، المدعوم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، ويحكي قصة مصوّرٍ يوثّق لحظات تمرّد في فلسطين إبّان الانتداب البريطاني؛ وفيلم "المجهولة" لهيفاء المنصور، إثارة بوليسية تقودها شخصية نسائية تعيد مساءلة الصور النمطية حول العنف ضدّ المرأة؛ وفيلم "مسألة حياة أو موت"، قصة حبّ سعودية تدور في مدينة جدة؛ وفيلم "رهين" لأمين الأخنش، وهو فيلم لـ Netflix من إنتاج Telfaz 11.

وصرح أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في المهرجان: "يعبّر برنامج روائع عربية هذا العام عن احتفاءٍ نابض بالحياة بالمشهد السينمائي في المنطقة، حيث يقدّم صنّاع الأفلام رؤى شخصية تتسم بالصدق والعمق الإنساني، وتكشف عن ثراء التجربة العربية بكل ما تحمله من مشاعر وتناقضات وأمل. ونحن فخورون بتقديم ثلاثة أفلام سعودية إلى جانب أعمالٍ مميّزة من أنحاء العالم العربي، تأكيدًا على تنوّع وثراء المواهب في منطقتنا، وعلى المكانة التي تستحقها السينما العربية في المشهد العالمي."

https://www.instagram.com/p/DQoPsNcjRwD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQoPsNcjRwD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading ‏https://www.instagram.com/p/DQoPsNcjRwD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‏

على الجانب الآخر، يستعرض برنامج "روائع عالمية" باقة من أبرز إنتاجات العام السينمائية من مختلف أنحاء العالم، تجمع بين كبار المخرجين وأبرز نجوم الشاشة، في عروضها الأولى في العالم العربي. ويضم البرنامج أعمالًا متنوّعة تعكس ثراء التجربة الإنسانية في أزمنة وثقافات متعددة، من بينها الدراما "كوتور" للمخرجة أليس وينوكور وبطولة أنجلينا جولي، وملحمة الرسوم المتحرّكة "سكارليت" لمامورو هوسودا والمستوحاة من "هاملت" لشكسبير، والفيلم السياسي الساخر THE WIZARD OF THE KREMLIN لأوليفييه أساياس، والوثائقي الراقص "فارّوكيتو: سلالة فلامنكو" إلى جانب الملحمة التاريخية "محاربة الصحراء" للمخرج روبرت ويات، التي صُوّرت أحداثها في المملكة العربية السعودية.

من جانبها، قالت فين هاليغان، مديرة البرنامج السينمائي الدولي في المهرجان: "يُجسّد برنامج روائع عالمية رؤية المهرجان الراسخة في الاحتفاء بروائع الفن السابع وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب. فمن خلال مشاركة نخبة من كبار النجوم والمخرجين العالميين الحائزين على الجوائز، تأخذنا هذه الأفلام في رحلةٍ تمتد من الجزيرة العربية في القرن السابع، مرورًا بسحر العصور الوسطى، وصولًا إلى نبض العالم المعاصر. ونتطلّع بشغفٍ لتقديم هذه الأعمال المميّزة في عروضها الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

https://www.instagram.com/p/DQoQPWYDVJ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQoQPWYDVJ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading ‏https://www.instagram.com/p/DQoQPWYDVJ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‏

الأفلام المُختارة ضمن برنامج روائع عربية:

* مسألة حياة أو موت

الدولة: السعودية

الإخراج: أنس باطهف

قصة حبّ غير تقليدية على خلفية جدة الصاخبة. تؤمن «حياة» بأن لعنةً عائلية ستودي بحياتها في عيد ميلادها الثلاثين، فيما يعاني جرّاح القلب الخجول «يوسف» من بطءٍ في نبضه ولا يجد نشوته إلا ممسكًا بالمشرط. يتقاطع مصير المرأة التي تريد أن تموت مع الرجل الذي يكبت رغبةً قاتلة، وتنطلق خطة مأساوية... إلى أن يتدخّل حبّ يؤكّد معنى الحياة. تستثمر الحكاية، بنصّ ذكي وأداءٍ لافت، مشاهد جدة على البحر الأحمر لتتأمّل جمال الحياة غير المتوقّع وروابطها الإنسانية.

* فلسطين ٣٦

الدولة: فلسطين، المملكة المتحدة، فرنسا، الدنمارك، النرويج، قطر، السعودية، الأردن.

الإخراج: آن ماري جاسر

عام 1936، ومع تصاعد التمرّد في فلسطين إبّان الانتداب البريطاني، يتأرجح «يوسف» بين قريته وأجواء القدس المتوتّرة وهو يتمنى السلام. يقدّم الفيلم دراما تاريخية تتناول الثورة العربية الفلسطينية ضد الحكم الاستعماري، عبر قصص مزارعين وسكان مدن وضبّاط بريطانيين، وما تخلّفه المواجهات من كلفة إنسانية، والخيارات والمواقف غير المتوقّعة التي تواجه شخوصه.

* رهين

الدولة: السعودية

الإخراج: أمين الأخنش

سطّام شابّ يطارده سوء الحظ وفشل كل محاولاته. وعلى وشك خسارة منزله لصالح «أبو عاتق»، يبتكر خطة جريئة ليحصل على المال من والده الثري شديد البخل. إنتاج Telfaz بالتعاون مع Netflix.

* المجهولة

الدولة: السعودية

الإخراج: هيفاء المنصور

تعود «نوال»، مطلّقة في التاسعة والعشرين، إلى بلدتها الصغيرة لبداية جديدة، وتتولّى وظيفةً روتينية في مركز الشرطة لرقمنة الملفات القديمة. يتبدّل كل شيء حين يُعثر على جثة فتاة مراهقة بزيّها المدرسي من دون هوية. مدفوعةً بوقع الجريمة، تبدأ «نوال» تحقيقًا خاصًا، مستفيدةً من إدراكها لعوالم النساء الخفية للتعرّف إلى الضحية، وتتشابك مساراتها مع نساء وشخصيات تبدو جميعها مرتبطة بالجريمة، لتواجه في رحلتها أفكارها المسبقة عن النساء وتهديداتهن.

* جوازة ولا جنازة

الدولة: مصر

الإخراج: أميرة دياب

تمارا، أمّ عزباء من عائلة عريقة متعثّرة، توشك على الزواج من رجل الأعمال الثري حسن الدبّاح لتأمين مستقبل عائلتها. قبل الزفاف بأسبوع، تجتمع الأسرتان في منتجعٍ صحراوي، حيث يعيد «عمر»—الحبيب القديم والمشرف على ديكور الحفل—إشعال المشاعر. ومع تصاعد الغيرة والمصالح الخفية، تنفجر الفوضى في عشاء البروفة. وحين تحسم تمارا قرارها بالمضيّ في الزواج، تقع المفاجأة الداهمة: جثةٌ في يوم الزفاف.

الأفلام المُختارة ضمن برنامج روائع عالمية:

* كوتور (COUTURE)

الدولة: فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية

الإخراج: أليس وينوكور

ليس مجرّد «فستان» أنيق؛ إذ ينسج الفيلم قصص نساء في مراحل مختلفة تتقاطع حيواتهن في أسبوع الموضة بباريس. تقدّم أنجلينا جولي أداءً صادقًا وعميقًا في دور شخصي ذي صدى إنساني واسع. تتابع الدراما عارضة جنوب سودانية وحيدة في المدينة، وخيّاطة تعمل على فستان العرض الختامي، وفنّانة مكياج، ومخرجة أمريكية تُصوّر ختام العرض قبل أن تتلقى خبر إصابتها بسرطان الثدي. يشارك لويس غاريل وفينسنت ليندون في بطولة هذه الدراما المؤثرة.

* محاربة الصحراء (DESERT WARRIOR)

الدولة: السعودية

الإخراج: روبرت ويات

ملحمة تدور في الجزيرة العربية بالقرن السابع، زمن صراعات القبائل على السلطة. ترفض الأميرة الشجاعة «هند» أن تكون محظيّة للإمبراطور الساساني «كسرى»، وتهرب مع والدها الملك «النعمان» إلى الصحراء، لتطاردها ميليشيات «كسرى». يضطرّان للوثوق بقطاع طرق غامض. ورغم الصعاب، توحّد «هند» القبائل المتناحرة في مواجهة الغزو الساساني، في معركة «ذي قار» التي غيّرت مسار تاريخ شبه الجزيرة.

* فارّوكيتو – (FARRUQUITO – A FLAMENCO DYNASTY)

الدولة: إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية

الإخراج: سانتي أغوادو، روبن آتلِس

يحتفى بـفارّوكيتو باعتباره أروع راقص فلامنكو في جيله. ففي العشرين من عمره فقط، كان يأسر الجماهير حول العالم بموهبته، ومع ذلك كانت ظلال تاريخ عائلته تخيّم عليه بقوّة. يروي هذا الفيلم رحلة "فارّوكيتو" عبر الانتصارات والمآسي، مُركّزًا على حادث أدّى إلى وفاة أحد المشاة وأدخله السّجن. وبينما يتجاوز تعقيدات التّكفير عن الذّنب، تتعمّق القصّة في حياة عائلته: جدّه "فارّوكو"، مُبتكِر الفلامنكو الّذي كان له تأثيره على هذا الفنّ، وابنه المورينو، الّذي يطمح للسّير على خطاهما. يستكشف الفيلم ديناميكيّات علاقاتهم، مُسلِّطًا الضّوء على الصّراع من أجل الموازنة بين العبقريّة الفنّيّة وثقل التّوقّعات.

* سكارليت (SCARLET)

الدولة: اليابان

الإخراج: مامورو هوسودا

يأتيكم المخرج "مامورو هوسودا"، المرشّح لجائزة الأوسكار الأمريكيّة (عن فيلم الرّسوم المتحرّكة "ميراي")، بملحمة رسوم متحرّكة جديدة تلاعب بالزّمن، ومستوحاة من مسرحيّة "هاملت" ل"شكسبير". تتعهّد الأميرة القادمة من العصور الوسطى "سكارليت"، بالانتقام لمقتل والدها على يد عمّها الطّمّاع، ولكنّها تتعرّض للتّسمّم، وتُدفع إلى عالم انتقاليّ، حيث ينهار فيه مفهوم الزّمن. هناك تلتقي بـ"هيجيري"، وهو طبيب مثاليّ من الزّمن الحاضر، يسعى لفتح مسار يتجاوز الغضب لهذه البطلة المبارزة بالسّيف. يتميّز فيلم "سكارليت" بجرأة بصريّة، وتوهّج، وشجاعة، ويمزج بين ثراء الرّسم اليدويّ، وتقنيّة الـ "سي جي" المتطوّرة. يحقّق الفيلم توازنًا بين الحركة الغريزيّة والرّومنسيّة، والتّأمّل النّاضج في الحزن، وحدود الانتقام، وإنسانيّتنا المشتركة، ليقف كمرثاة مؤثّرة، وذات صلة مؤلمة بعالم اليوم الممزّق بالحروب.

‏• THE WIZARD OF THE KREMLIN

الدولة: فرنسا

الإخراج: أوليفييه أساياس

عمل سياسي/كوميديا سوداء يأخذنا إلى السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفييتي وبدايات الاتحاد الروسي. يقود بول دانو طاقمًا محكَم التمثيل مجسّدًا «فاديم بارانوف»، المستشار الإعلامي وصانع الملوك في الكرملين، مع جود لو في دور «فلاديمير بوتين». أداءات دقيقة تصحب المشاهد في حقبةٍ مهدت لواقع عالمنا اليوم، بمشاركة أليسيا فيكاندر وتوم ستوريدج وجيفري رايت، عن رواية 2022 التي تحمل الاسم نفسه.

إليكِ هذا الخبر: مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن برامج رؤى البحر الأحمر والمسلسلات والسينما العائلية ضمن دورته الخامسة 2025

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

قد ترغبين في معرفة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن 40 مشروعًا ضمن سوق البحر الأحمر لعام 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».