خاصّ بالفيديو- من هي الشّخصيّة التّاريخيّة الّتي يتمنّى خالد النّبويّ أن يمثّلها في السّينما؟

دبي - فريق التحرير: أكد الممثّل المصريّ خالد النّبويّ خلال لقائه مع موقع “الخليج 365” على هامش تكريمه في مهرجان القاهرة السّينمائيّ أنّ نجله نور النّبويّ لا يزال أمامه متّسع من الوقت لإثبات نفسه فنّيًّا، لافتًا إلى أنّ فيلم «الحريفة» الّذي شارك فيه ابنه يُذكّره بفيلم «إسماعيليّة رايح جاي» ولكن بصيغة تناسب الجيل الحاليّ. (http://www.instagram.com/p/DRR3JBriARi/)

في هذا السّياق، تمنّى “النّبوي” أن يوفَّق ابنه وكل الممثّلين الشّباب، آملَا أن تستعيد السّينما مكانتها السّابقة وتعود لتقديم أعمال كبرى تمنح الجيل الجديد فرصته الحقيقيّة.

وفي ما يتعلق بالمنافسة في الوسط الفنّيّ، أشار إلى أنّه لم يعد يشعر بها كما في السّابق، مؤكّدًا أنّ الأفكار الكبيرة في السّينما لم تعد موجودة.

كما كشف عن الشّخصية التّاريخيّة الّتي يتمنى تمثيلها، معربًا عن رغبته في تمثيل شخصيّة الفريق سعد الدّين الشّاذلي.

وعن الغرور الفنّيّ، أوضح أنّه من الصّعب أن يجتاح الفنّان شعور الغرور في ظلّ وجود جيل من العمالقة الّذين سبقوه، من بينهم محمود ياسين، نور الشّريف، يوسف شاهين، محمود المليجي وغيرهم.

واختتم النّبويّ مؤكّدًا أنّ مصر هي أساس وجوده في أيّ مكان في العالم، معربًا عن اعتزازه بالتّقدير الّذي يحظى به من الوطن العربيّ، معتبرًا أنّ العالم العربيّ أجمع بيته.

نذكر أنّ مهرجان القاهرة السّينمائيّ الدّوليّ في دورته السّادسة والأربعين، سبق أن قدّم ندوة خاصّة مع خالد النّبويّ، أقيمت على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصريّة، وسط حضور فنّيّ وإعلاميّ حاشد.

جاءت النّدوة عقب تكريمه خلال حفل الافتتاح بجائزة فاتن حمامة للتّميّز، في احتفال يليق بمسيرة امتدّت لعقود من العطاء الفنّيّ.

وفي ختام النّدوة، أعلن خالد النّبويّ عن استعداده لبدء تصوير مسلسله الجديد «طاهر المصريّ» الّذي يمثّل فيه شخصيّة مدرّب لكرة القدم النّسائيّة، من تأليف يسر طاهر وإخراج تامر عشري.