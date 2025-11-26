تحدّي الأرز يشعل “توب شيف”… وفريق ينهار في النهاية ويخسر أحد أفراده

دبي - فريق التحرير: أسبوع جديد وتحد دقيق يضع المشتركين أمام مواجهة صعبة ضمن فريقين مطلوب من كل منهما التخطيط لقائمة طعام أسبوعية كاملة تتمحور حول الأرز، مع الحرص على عدم تكرار أي طبق، ضمن الحلقة الثانية من الموسم التاسع من برنامج “Top Chef” على MBC1 و”MBC العراق” وشاهد. دخل المشتركون إلى المطبخ عندما ضرب جرس الإنذار، حيث فوجئوا بعدد كبير من أكياس أرز أبو كاس موزعة في كل مكان، وكانت الشيف منى في انتظارهم هناك.

كيف ستقسم الفرق؟

أوضحت الشيف منى “أننا نحتاج إلى علبة السكاكين ليتحدد أفراد كل فريق، وهو العنصر الأساسي الذي يرافقنا منذ الموسم الأول من البرنامج، وصار جزء من هوية المنافسات”. وتوزع المشتركون على فريقين أحدهما برتقالي والثاني أسود. وقد ضم الفريق البرتقالي: عبد الحكيم، نسيم، الياس، إيلاف، أحمد، أحلام، وكريم، فيما ضم الفريق الأسود: جوليان، محمود، سارة جو، عبد العزيز، عامر، ربا، وعامر.

وشددت منى على أن “الأرز موجود في ثقافه السعودية منذ أكثر من نصف قرن، وهو سيكون المكون الاساسي للأطباق التي سيتم تحضيرها من قبل المشتركين من المطبوخات التي تقدم في كل بيت”. وأردفت قائلة إن “التحديات تتمحور حول التخطيط لقائمة أسبوعية كاملة، نجمها الأرز، ينقل فيها المشتركون نكهات البيت إلى توب شيف من دون أن تتكرر الأطباق”. وخطط الفريقان لمدة 30 دقيقة، ثم ساعة ونصف للطهي للتحضير. وعندما اتفق المشتركون في كل فريق على توزيع الأيام وتحديد الطبق الذي سيحضرونه في كل يوم، فتح باب المخزن، وبدأت الساعة والنصف المخصصة للطهي.

أكد كل مشترك أنه سيقدم الوصفة بأفضل طريقة، قبل أن يبدأ السباق مع الوقت. وحين أوشكت الساعة والنصف على الانقضاء، احتاج أحد المشتركين إلى دقيقة إضافية لإكمال الطبق الخاص به، وهو ما رفضه الفريق الآخر بشكل قاطع. وبدأ دخول المشتركين على لجنة التحكيم، وكانوا يسمعون الآراء حول أطباقهم من الغرفة المجاورة.

عرفت الشيف منى المشتركين على ضيفي التحدي، وهما الشيف ايمي بون رائدة الأعمال الصينية البريطانية، ومؤسسة مطعم بونز في لندن المتخصص في الأطباق الصينية التقليدية من مطعم عائلتها، والشيف فادي قطان الفلسطيني الفرنسي، وأحد رواد تقديم المطبخ الفلسطيني بطريقة عصرية، ومؤسس سلسلة مطاعم بيت لحم ولندن وتورونتو.

لم تكن آراء اللجنة والضيوف إيجابية على الكثير من الأطباق، أحياناً أجمع الحكام أن الشكل أفضل من الطعم، وأن الاهتمام بالشكل على حساب النكهة ليس بالأمر المطلوب أبداً. وعند انتهاء عرض الاطباق في الفريق الأول، بدأ عرض أطباق الفريق الثاني تباعاً. وكان ملفتاً الطبق الذي قدمته أحلام والذي اتفقت اللجنة لاسيما الضيف الشيف فادي على أنه أفضل ما قُدم في التحدي.

في نهاية الحلقة، علقت الشيف منى قائلة إن “تحدي تحضير أطباق أسبوع كامل باستخدام أرز أبو كاس، كان فيها تنوعاً ومستويات مختلفة، بينها الجيدة والضعيفة، مشيرة إلى أن صاحب أضعف طبق سيغادر المنافسة. وتوجهت الشيف منى إلى أحلام في الفريق البرتقالي بالقول إن “طبقك كان الأفضل، لكن هل كان الفريق هو الأفضل أم لا؟”. وبما أنها المرة الأولى التي يطلب فيها أحد الفرق منحه دقيقة إضافية، فسألت الفريق عن سبب الرفض، وبرروا رفضهم بسوء تصرف الفريق الآخر”. هنا، أشار الشيف فادي بالقول للفريق الأسود، “أنتم الفريق الأفضل”، وفازت سارة جو بالحصانة، فيما كان الفريق البرتقالي هو الأضعف وغادرت سلمى بالتالي المنافسة.