ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي يبدآن مغامرة “وننسى اللي كان”

دبي - فريق التحرير: أعلنت الممثّلة ياسمين عبد العزيز، انطلاق تصوير مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” استعدادًا لموسم دراما رمضان ٢٠٢٦.

بهذه المناسبة، نشرت ياسمين عدّة صور من موقع التّصوير جمعتها بالممثل كريم فهمي والكاتب عمرو محمود ياسين وفريق العمل وهم يقطعون قالب الحلوى الضّخم وعلقت: “بسـم الله توكلنا على الله، التّوفيق من عندك”، مشيرة إلى عرض المسلسل على قناة MBC خلال رمضان ٢٠٢٦. المسلسل من إخراج محمّد الخبيري ويشارك في بطولته:كريم فهمي، شيرين رضا، منّة فضالي وخالد سرحان وتدور أحداثه في إطار اجتماعيّ رومنسيّ يعالج مشاعر الحبّ والتّسامح وسط صراعات الماضي.

من جهة أخرى، تجتمع ياسمين عبد العزيز مع الممثل أحمد السقا في فيلم جديد بعنوان “خلّي بالك من نفسك”، من إخراج معتزّ التّوني الّذي يضمّ نخبة كبيرة من نجوم الفنّ.

يشارك في بطولة الفيلم كلّ من: أحمد السّقّا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمّد رضوان، مصطفى أبو سريع، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشّرف وممثّلين أجانب. العمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتزّ التّوني وإنتاج “سينرجي بلس”.