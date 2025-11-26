انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء: انجزنا أكثر من 42 جسراً خلال 3 سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق، اليوم الاربعاء وعبر دائرة تلفزيونية، الاعمال التنفيذية لـ(4 ) مشاريع للطرق والجسور في محافظتي واسط والنجف الاشرف"، مبينا ان "المشاريع التي أطلقت بحضور محافظي واسط والنجف الأشرف وعدد من المديرين العامين، وبكلفة كلية (374.8) مليار دينار، تضمنت توسعة وتأهيل طريق (كوت- بغداد) ضمن مشاريع وزارة الإعمار والإسكان، وإنشاء الممر الثاني لطريقي (دبوني- جصان) و (صويرة - جبلة – طريق المرور السريع)، وانشاء جسر الكوفة الخامس بين مطار النجف الاشرف الدولي وغماس/ قضاء الكوفة / ضمن مشاريع اللجنة العليا للزيارات المليونية".

وأكد السوداني خلال الافتتاح أن "إطلاق الاعمال التنفيذية لمشاريع مهمة ضمن خطط وزارة الاعمار والاسكان وخطة الزيارات المليونية، يمثل الاهتمام الواضح للحكومة بشبكة الطرق والنقل والجسور في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى "أهمية مشاريع البنى التحتية في تنفيذ اي خطة استثمارية وتنموية".

وأوضح أن "مشاريع الزيارات المليونية امتدت في عدة محافظات، ابتداء من الحدود وحتى المدن المقدسة، وهي تخدم الزائرين والمواطنين، وشملت كل المحافظات، وهي تعد واحدة من المؤشرات التنموية لإعمار البنى التحتية في عموم مناطق البلد"، لافتا الى "اننا قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية لتسهيل حركة وتنقل الزائرين اثناء الزيارات المليونية".

وذكر "خططنا لجملة مشاريع تطوير وتحسين شبكات الطرق وتأهيلها لضمان انسيابية حركة الزائرين"، لافتا الى ان "وزارة الاعمار والاسكان انجزت الكثير من متطلبات هذه المشاريع وبالتعاون مع المحافظين سنبدأ بالتنفيذ".

وبين ان "اكثر من 1000 كم من الطرق الجديدة جرى شقها خلال الفترة القليلة الماضية"، موضحا ان "اكثر من 42 جسراً وتقاطعات مجسرة نفذت خلال اقل من ثلاث سنوات".

ولفتت الى ان "المؤشرات تؤكد تنامي مشاريع البنى التحتية وخصوصا في مجال الطرق السريعة"، مبينا ان "الشركات العالمية تضع مؤشر تقدم وجاهزية مشاريع البنى التحتية في سلم اهتماماتها قبل العمل في اي بلد".

وأشار الى ان "محافظة واسط لها حصة مهمة في مشاريع التنمية والاعمار والبنى التحتية بتخصيصات تجاوزت 2 ترليون دينار"، لافتا الى ان "محافظة النجف الاشرف تحتاج الى اهتمام مطلوب وتخصيصات لتغطية احتياجات المحافظة وما يترتب عليه من استقبال لملايين الزائرين".

وثمن "جهود الحكومات المحلية ونوجه بتسهيل عمل الشركات المنفذة ومعالجة التعارضات، بهدف تنفيذ وفق المواصفات المحددة".