نجم مسلسل “شراب التّوت” في قبضة الشّرطة التّركيّة… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: تمّ توقيف دوغوكان غونغور، نجم مسلسل “شراب التّوت”، على خلفيّة تحقيق بشأن مادة محظورة موجّهة للمشاهير، وذلك في إطار التّحقيقات المتعلّقة بالمخدّرات.

وتواصل نيابة اسطنبول العامّة التّحقيق في تهم تتعلّق بشراء أو حيازة أو قبول موادّ مخدّرة أو مؤثّرة عقليًّا بغرض الاستعمال، أو تعاطي هذه الموادّ. وقد انطلقت هذه الحملة قبل أسابيع، وتمّ توقيف عدد كبير من المشاهير، من بينهم الفنّانة أيلينا تيلكي، وصائغة المحتوى أدانلّا بيلتش، والممثّلة إيرم ساك، والممثّل مؤمن سنّا يلديز. لقراءة التفاصيل: أسماء صادمة في ملفّ مخدّرات جديد… مشاهير بقبضة النيابة التركيّة

وكان دوغوكان غونغور المعروف بدور “فاتح” قد انسحب من الموسم الجديد من المسلسل، إلى جانب عدد من طاقم العمل، من بينهم الممثّلة سيلا تورك أوغلو، والممثّل إيمره ألتين توبراك (مصطفى)، والممثّلة فايزة جيفيليك (نيلاي).