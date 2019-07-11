هذه تفاصيل الحالة الصحية لسمير الاسكندراني

سمير الإسكندراني يتواجد حالياً بمستشفى عين شمس التخصصي



كشفت الكاتبة فاطمة ناعوت عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير الإسكندراني الذي يرقد حالياً بمستشفى عين شمس التخصصي، بعد أن أجرى عملية جراحية خلال الأيام الماضية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة ألمت به.

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وتحدثت ناعوت في تصريحات صحفية عن الحالة الصحية للفنان سمير الإسكندراني وما مر به خلال الساعات الماضية بعد أن أجرى جراحة بالكلى، وقالت إن النجم الكبير أجرى عملية تركيب دعامة بالكلى بعد أن كان يعاني خلال الفترات الماضية من أزامات كبيرة في وظائف الكلى منذ فترات طويلة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من التصريحات التي ترددت مؤخراً من أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية حول الحالة الصحية لسمير الإسكندراني، إلا أنها نفت تماماً أن يكون تدخل أي شخص من النقابة في الحالة الصحية أو العملية التي أجراها، وأنه لا يوجد أي شخص من نقابة المهن الموسيقية قد تواصل مع سمير الإسكندراني.

وأكدت أن سمير الإسكندراني له فضل كبير على المصريين، وقد استطاع أن يقدم للشعب المصري الكثير من التضحيات الوطنية، وأنه رجل وطني من الطراز الأول وتعتبره أباها الروحي ووقوفها بجانبه أقل ما يقدم له بعد الذي قدمه للمصريين.

أكدت أنه لم يتواصل معه أي فنان من الوسط

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وأوضحت أنه لا يوجد أي فنان أو موسيقي قد تواصل مع الفنان سمير الإسكندراني في أزمته الصحية سوى الفنان الكبير محمد الحلو فقط، الذي كان حريصاً على السؤال عن حالته الصحية يوماً بعد الآخر.

ومن المفترض أن يعود الفنان سمير الإسكندراني إلى منزله خلال الأيام المقبلة بعد أن تستقر حالته الصحية تماماً ويعود إلى حالته الطبيعية ويطمئن الأطباء عليه، حتى لا يتعرض لأي نتائج جديدة.