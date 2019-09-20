شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فساتين مني زكى ويسرا وشيريهان أبو الحسن على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق عدد من نجمات الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، بإطلالات مختلفة، لجذب الأنظار، حيث تميزت فساتينهم بالألوان الفاتحة الجذابة والإطلالات الجميلة منهن الفنانات يسرا، منى زكي، غادة عادل، أمينة خليل، نور اللبنانية.

كما تألقت الإعلامية شريهان أبو الحسن علي السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بفستان "جولد" مطرز هاند ميد من مجموعة الهوتكتيور.

وتميز الفستان بذيل قصير بسيط له نفس التطريز وبقطعة شفافة من أعلي تعطي إطلالة ملكية، وعلي الرغم من الأستراس الذهبي الذي يزين الفستان وأسفل الأكمام ، إلا أنه يصنف من الفساتين البسيطة الراقية.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمى لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.

يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، فى محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.



الإعلامية شريهان أبو الحسن



الفنانة منى زكي