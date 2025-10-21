يسرا: «أطلقوا عليا الفنانة المعلبة.. وأول 25 فيلما في حياتي فشلت»

شهدت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ندوة بعنوان «50 سنة يسرا»، احتفاءً بمسيرة النجمة الكبيرة يسرا التي امتدت على مدار خمسة عقود، وحضر الندوة عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم إلهام شاهين، ليلى علوي، أحمد مالك، شيماء سيف، هاني رمزي وزوجته وشيري عادل والناقد طارق الشناوي.

وتحدثت يسرا عن بداياتها وما مرت به في حياتها خلال الندوة قائلة: «صادفت في حياتي مواقف كتير جدا، مرات أتعامل بذكاء وتفهم وأوقات أكون متضايقة، الوقت علمني إني أفصل زعلي عن جمهوري اللي له حق عليا إلى حد ما، أرفض إني أفتح حياتي قدام العالم، لازم اشعر بارتياح إني أتحدث مع الناس بهذه الطريقة».

وأضافت: «في البداية لم تكن لدينا رفاهية وضع حدود فيما أقدمه للجمهور من خلال الأحاديث الصحفية مع صحفيين كبار معروفين، لم يكن هناك التوسع، والآن على السوشيال ميديا فرضته، أحيانا هي اللي بتكبر الموضوع من أجل اللايكات وتحقيق الأرباح».

وتابعت: «الميديا لها قيمتها وقوتها شرط أن يتم استغلالها بالشكل السليم وهو ما أعمل عليه الفترة الأخيرة».

وأضافت يسرا عن مشوارها: «استمتعت برحلتي، وبقول الحمد لله اني كنت ممثلة، من غير حب الناس الممثل مش موجود، وحب الزمايل والمقربين، ممتنة لكل بني آدم وقف معايا في حياتي وأضاف لي».

وأشارت إلى لقب «الفنانة المعلبة» الذي أطلق عليها في بداياتها: «أطلقوا عليا الفنانة المعلبة، وأول 25 فيلم في حياتي فشلت، وبدأت بعدها اني أحاسب نفسي واركز في اختياراتي».

المصري اليوم