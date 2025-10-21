مسلسل حب ودموع بطولة باريش أردوتش وهاندا أرتشيل يمر بأزمة تهدد عرضه

"حب ودموع" يواجه أزمات في الكواليس

https://www.instagram.com/p/DQCpzM1CNus/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQCpzM1CNus/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQCpzM1CNus/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مسلسل "تذكر الحب"

View this post on Instagram A post shared by Disney+ Türkiye (@disneyplustr)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - المسلسل التركي الذي بدأ عرضه في سبتمبر الماضيAşk ve Gözyaşıوكان قد انتظره الجمهور منذ الإعلان عنه منذ شهور، نظراً للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها ثنائي العمل؛يشهد حالة من الارتباك تُهدد استمراره، كما تأجلت الحلقة المقرر عرضها هذا الأسبوع، حتى يتم حل المشكلة القائمة.أعلنت الصحف التركية عن وجود مشكلة قائمة وأزمة خلف كواليس مسلسلوتجري الشركة المنتجة تغييرات في طاقم العمل، كما أنهم يواجهون مشكلة كبيرة في كتابة السيناريو، وأبرز التطورات أن المخرج شاتاي طوسون تولى مهام الإخراج، وقامت الشركة المنتجة بخطة إعادة الهيكلة؛ نظراً لمشاكل داخلية بين صناعه.والمصادر تشير إلى أن أزمة كتابة السيناريو تعود لتأخيرات في تسليم النصوص مع تغييرات كبيرة في خط القصة.والجدير بالذكر أن قصة "حب ودموع" تدور حول ميرا وسليم؛ ميرا من عائلة ثرية، وسليم محامٍ ناجح من خلفية أكثر تواضعاً منها. يبدأ زواجهما بعد قصة حب واستقرار، وكان الجميع يرى أن علاقتهما "مثالية"، ولكن ما وراء الكواليس؛ أنهما كانا يواجهان ضغوطاً عائلية وطبقية، كما يأتي الماضي ليلوّح بظلاله على العلاقة ويزيدها تعقيداً.إليكِ هذا الخبر: نجوم العالم في حفل Joy Awards: تقدير وكلمات شكر وعرفانوكان قد تعاون مؤخراً أيضاً كلّ من هاندا أرتشيل، 31 عاماً، والممثل التركي الشهير باريش أردوتش، 37 عاماً، في مسلسل "تذكر الحب" ،الذي عُرض لأول مرة في يونيو 2025 على أكثر من منصة رقمية، وأعاد إلى الساحة نغمة الأعمال التركية الصيفية الرومانسية في 8 حلقات.يدور مسلسلحول شاب يُدعى "دينيز" -والذي يجسّده باريش أردوتش- مهندس معماري من عائلة مرموقة، يحب عمله كثيراً، ويقضي به أغلب وقته وجهده، وفتاة تُدعى "غونيش"؛ صانعة محتوى ومدوّنة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تجمعهما قصة حب قوية قديماً، ولكن فرّقهما القدر، وكلٌّ منهما سلك طريقاً منفصلاً.بعد سنوات من الفُرقة، اجتمع الحبيبان السابقان، وشعرا بأن مشاعرهما تجاه بعضهما مازالت حيّة، ولم تمُت مع مرور السنوات. وفي آنٍ واحد، وصلت رسالة غامضة لكليهما، وهنا اندلعت شرارات الماضي؛ ظناً أن القدر يُهدي لهما فرصة ثانية.وخلال ثماني الحلقات، يقدّم العمل لمحة بين الماضي والحاضر، كما يوثّق المشاعر الإنسانية والتقلبات النفسية، والتأرجح بين سماع صوت العقل، أو متابعة القلب.

المسلسل من تأليف أحمد وطن، وإخراج أوزغور أونورمى، ويشارك هاندا أرتشيل، وباريش أردوتش، كلٌّ من: بيجوم أكايا، باشاك جومولسينيلي أوغلو شيتاناك، فياض شريف أوغلو، ميليس مينكارى، سيزين أكباش أغولاري، فاتح آل، ناز جوكتان، عبدالله بوراك كايا، ألبير سالديران، نيهان توفيكتشيوغلو، باشاك أوزكان.



قد ترغبين في معرفة: أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً عالمي



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"