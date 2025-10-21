“حبّ ودموع” لهاندا أرتشيل وباريش أردوتش يواجه أزمة توقّف… من تصدّر المشهد الدّراميّ؟

بعد انتشار سلسلة أخبار تتحدّث عن إيقاف مسلسل “حبّ ودموع”(بطولة هاندا أرتشيل وباريش أردوتش)، أكّدت صحف تركيّة متخصّصة في الشّؤون الفنّيّة أنّ العمل لم يُلغَ، لكنّه يواجه أزمة في السّيناريو، هذا ما أدّى إلى توقّف تصوير الحلقة السّادسة، وبالتالي لن تُعرض حلقة جديدة هذا الأسبوع.

وأشارت المصادر إلى أنّه بعد حلّ الأزمة، سيشهد العمل تعديلات على فريقه، إذ من المتوقّع انسحاب بعض الممثّلين وانضمام أسماء جديدة إلى الطّاقم.

يُذكر أنّ الحلقة الخامسة من المسلسل حقّقت نسبة مشاهدة منخفضة جدًّا بلغت ١.٨٧، ولم يتمكّن العمل من دخول قائمة أكثر ١٠ مسلسلات مشاهدة خلال الأسبوع الماضي الّتي جاءت نتائجها على الشّكل التّالي:

١- المدينة البعيدة – ١٤.٩٨

٢- حلم أشرف – ٩.٢١

٣- الخليفة: نداء الجذور – ٧.٢٣

٤- شراب التّوت – ٦.٥٣

٥- المنظمة – ٦.٤٣

٦- هذا البحر سوف يفيض – ٦.٣٦

٧- جبل القلوب – ٦.٠٢

٨- الأزقّة الخلفية – ٦.٠١

٩- ورود وذنوب – ٥.٨٥

١٠-المشردّون – ٥.٣٥