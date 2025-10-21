طرح البرومو التشويقي الأول لفيلم أسد لـ محمد رمضان: قصة حب ومشاهد مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:08 صباحاً - بدأ الفنان محمد رمضان الترويج لأحدث أعماله السينمائية "أسد"، المنتظر طرحه قريباً في دور السينما، إذ شارك متابعيه البرومو التشويقي الأول للعمل، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، الذي تضمن العديد من المشاهد، أبرزها قصة الحب التي تجمعه بالنجمة اللبنانية رزان جمال، ومشاهد أخرى من طفولته عُرضت بطريقة "الفلاش باك"، وأخرى جاءت مشوقة لتعرضه من خلالها للتعذيب والإهانة وهو مقيداً بالسلاسل الحديدية.

اكتفى النجم محمد رمضان في تعليقه بذكر اسم الفيلم والإشارة إلى طرحه قريباً، قائلاً: "، الإعلان السينمائي يطرح قريباً في دور العرض".

وفي السياق ذاته، عبر عدد من النجوم والمشاهير عن إعجابهم الشديد بالبرومو التشويقي للفيلم، من بينهم الفنانة إنجي كيوان التي أبدت إعجابها قائلة: "wow"، بينما تمنى آخرون أن يحالف "رمضان" النجاح والتوفيق في فيلمه الأخير أمثال بدرية طلبة قائلة: "بالتوفيق" مرفقة برسم تعبيري على هيئة كف "اليد" للتأكيد أيضاً على مدى إعحابها بالبرومو.

يُذكر، أن محمد رمضان احتفل خلال اليومين الماضيين، برفقة أبطال ونجوم فيلم "أسد" بـ انتهاء تصوير كافة مشاهده، و ذلك وسط أجواء مفعمة بالبهجة والفرحة. ويُعد فيلم "أسد" ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم "الكنز" بجزءيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة.

محمد رمضان يتناول ثورة العبيد في "أسد"

آخر أعمال محمد رمضان السينمائية

ويدورفي عام 1280، خلال حقبة المماليك، حول شخصية علي بن محمد الفارسي الذي يباع في سوق العبيد، قبل أن يقود ثورة ضد الجيش العباسي، والعمل من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة عدد آخر من النجوم وهم ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد، بجانب عدد من الفنانين السودانيين.يُعد فيلم "ع الزيرو" آخر أعمالالسينمائية، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل، ومن خلاله يجسدشخصية شاب يُدعى "دراجون"، وهو شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح "دراجون" واحداً من الأغنياء؛ ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية.

