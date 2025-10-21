افتتاح لعبة “أمازونيا” في بوليفارد وورلد… مغامرة خيالية مستوحاة من عالم الغابات وسقوط مائي من ارتفاع ٢٠ مترًا

افتتحت يوم أمس (الإثنين)، ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥، لعبة “أمازونيا” المائية الجديدة في منطقة “بوليفارد وورلد”، لتقدَّم واحدة من أضخم المغامرات المائية بقالب قصصي مشوّق يجمع بين الحركة والتشويق والمؤثرات البصرية.

وتأخذ “أمازونيا” الزوار في عالم خيالي مستوحى من طابع غابات الأمازون وأطلالها الغامضة، ولكن بقصة مبتكرة صُممت خصيصًا للموسم؛ حيث تظهر شخصيات ترفيهية لأول مرة، أبرزها “ماكي”، وهو ببغاء مرح يقود الرحلة، في مواجهة “البارون” الذي يسعى للسيطرة على أعماق الغابة. وتُروى القصة بأسلوب سينمائي حي يجعل الزائر جزءًا من الأحداث طوال الرحلة.

وتبدأ المغامرة بركوب القارب المائي داخل أطلال قديمة، ثم المرور عبر نفق مظلم مليء بالمؤثرات والتفاصيل التفاعلية، قبل أن تظهر شخصيات الغابة الهزلية التي تنبض بالحياة لتعزّز التجربة الترفيهية. وبعد تصاعد التوتر، يرتفع القارب إلى قمة عالية، ليندفع القارب نزولًا من ارتفاع ٢٠ مترًا، في مشهد حماسي ومشوق، محدثًا موجة مائية ضخمة تُعد من أقوى لحظات الإثارة في بوليفارد وورلد.

وتستمر التجربة لمدة ١٠ دقائق، وتُعد “أمازونيا” إضافة نوعية لألعاب الموسم، حيث تمزج بين القصة والخيال والتشويق المائي في قالب تفاعلي يناسب العائلات ومحبي المغامرات.

ويواصل موسم الرياض من خلال هذه اللعبة تقديم تجارب عالمية بطابع فريد، ما يؤكد مكانة الموسم كوجهة رائدة في الترفيه، بما يشمله من تجارب تعد الأكثر تنوعًا وإبداعًا على مستوى المنطقة والعالم.