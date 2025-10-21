بقالب حلوى ووسط تهاني النجوم.. فوز الشطي تحتفل بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:08 صباحاً - احتفلت الفنانة فوز الشطي بيوم ميلادها على طريقتها الخاصة، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة، وشاركت محبيها وجمهورها صوراً من هذه الجلسة، التي ظهرت من خلالها وهي ترتدي جاكيت فرو على فستان أسود أنيق، وتحمل بين يديها قالباً من الحلوي، وعليه رقم 42 وذلك إشارة إلى عمرها الحقيقي.

وتمنت فوز الشطي لنفسها ولكل محبيها، في التعليق الذي أرفقته بالصور أن يظل التوفيق والخير حاليفها، قائلة: "كل عام وانا وانتو بخير وكل عام اكون معاكم وفيكم بخير الله يسعدكم جميعا".

رسائل المشاهير

https://www.instagram.com/p/DQC8ZvSDZKJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQC8ZvSDZKJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQC8ZvSDZKJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فوز الشطي حاضرة في دراما رمضان 2026

حرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، على مشاركة فوز الشطي احتفالها بيوم ميلادها، منهم إيمان فيصل، ريم أرحمة، خالد المظفر ـ حبيب غلوم وغيرهم من النجوم، وذلك بمجموعة من التعليقات عبروا من خلالها عن محبتهم وتمنياتهم لها بمزيد من النجاح والتألق، جاء من بينها: "كل عام و انتي بخير يالجميلة قلبا و قالبا"، "العمر كله يا ام الزين".وخلال الأيام الماضية، أعلنت الفنانة، عن خوضها الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026، من خلال عمل جديد يحمل اسم "متاهة حياة"، وهو من إخراج محمد دحام الشمري، ومن تأليف علي عبد الحليم شمس، وذلك دون أن تكشف عن أي تفاصيل إضافية أخرى تتعلق بمسلسلها الجديد سواء من حيث قصته أو حتى النجوم المشاركين معها في هذا العمل.

ونشرت الشطي، عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة على شكل كارت تعريفي، ظهرت فيه صورتها بحجم صغير في أحد جوانبه، فيما تصدر الكارت اسم مسلسلها الرمضاني الجديد "متاهة حياة"، إلى جانب اسم المؤلف والمخرج.

"كويت رياض كويت" أحدث الأعمال الدرامية لفوز الشطي

عُرض مؤخراً للفنانة، مسلسل "كويت رياض كويت"، الذي نجح في حصد مشاهدات مرتفعة وقت عرضه، بعد أن نالت قصته وأحداثه إعجاب شريحة عريضة من محبي الأعمال الدارمية الخليجية، والتي تسلط الضوء على قضايا مجتمعية تلامس حياة المواطن الكويتي والخليجي، من خلال سرد قصص مشوقة يغلب عليها الطابع الكوميدي، تتشابك فيها الشخصيات، وتتداخل مصائرها في مواقف يومية وحياتية بأسلوب مبسّط وجذاب، يعالج العملُ مشكلات واقعية ويعرض حكايات تنبض بالعاطفة والتنوُّع؛ مما يجعل المشاهد يشعر بالقرب من الأحداث ويجد فيها مرآة لحياته وتجارِبه.

ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من نجوم الخليج، وهم: إبراهيم الشيخلي، شملان العميري، أمير مطر، محمد الرمضان، نورة العميري، ليلى الرندي، أنور السبيعي، وآخرون، وهو من تأليف علي الدوحان، وإخراج منير الزعبي، وإنتاج قولدن قروب.

View this post on Instagram A post shared by Fouz Alshatti فوز الشطي (@fouz_alshatti)

أمر إخلاء يعود بجزئه الرابع

على جانبٍ آخر، تستكمل النجمةرحلتها الدرامية في الجزء الرابع من "أمر إخلاء"، بعد أن شاركت في مواسمه السابقة، وتركت بصمة لا تُنسى في كل جزء، حيث أعلن القائمون عليه ولا سيما مؤلفته مريم الهاجري، عن عودة المسلسل الجماهيري "أمر إخلاء" بجزءٍ رابع، في مفاجأة لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، وعدد من النجوم في الساحة الفنية، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وأشارت "الهاجري" في منشورها إلى أن هذا الجزء سيحمل تطورات جديدة في القصة والشخصيات، مما يزيد من حماس المتابعين لمتابعة العمل، وهذا ما تضمنه منشورها حيث قالت: "قريباً جداً الجزء الرابع من مسلسل أمر إخلاء بكامل شخصياته إللي تحبونها".

وقد أعرب العديد من النجوم عن دعمهم وحماسهم للجزء الجديد من المسلسل، الذي حصد نجاحاً ملحوظاً في أجزائه السابقة، بفضل عناصره الدرامية التي لامست قلوب المشاهدين، ومن هؤلاء النجمة نجلاء العبد الله التي قالت في تعليقها: "كلنا حماس يامبدعة"، وأيضاً المخرج فراس دهني الذي اكتفى بوضع رسوم تعبيرية على هيئة "الأيدي المصفقة" كنوع من أنواع التقدير لصناع وأبطال المسلسل.

https://www.instagram.com/p/DLj_7mLT6QB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLj_7mLT6QB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLj_7mLT6QB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".