تباطؤ نمو السيارات الكهربائية عالميا في النصف الأول من العام الحالي

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أظهرت دراسة تباطؤ نمو السيارات الكهربائية عالميا بشكل حاد في النصف الأول من 2026، رغم ارتفاع التسجيلات خلال الأشهر الستة.

ونوهت الدراسة التي شملت 43 سوقا رئيسية، بتسجيل نحو 6.6 مليون سيارة كهربائية تعمل بالكامل بالبطارات في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 9%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. السيارات الكهربائية أوضحت الدراسة، أن ذلك لا يزال يمثل نمو، لكن وتيرته تباطأت بشكل كبير، إذ ارتفعت التسجيلات بأكثر من الثلث خلال النصف الأول من العام الماضي، وبنحو الثلث تقريبا خلال 2025، وفقا لوكالة " د ب أ".

وبحسب الدراسة، فإن الصين كانت العامل الرئيسي وراء التباطؤ، إذ انكمش أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم بنسبة 5% خلال النصف الأول من 2026، ليصل عدد السيارات الكهربائية المسجلة إلى أقل من 3.6 مليون سيارة.

وارتفعت التسجيلات مجددا بشكل طفيف خلال الربع الثاني، بينما انكمش سوق السيارات بشكل عام، إذ شكلت السيارات الكهربائية نحو 44% من إجمالي التسجيلات الجديدة في الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي. السوق الأمريكي ووفقا للدراسة التي أجرتها "بي دبليو سي"، فإن تسجيلات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، تراجعت، منوهة بتسجيل نحو 460 ألف سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات خلال النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 22%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما شكلت السيارات الكهربائية 6% فقط من السوق الأمريكية.

ونوهت الدراسة بتسجيل 1.6 مليون سيارة كهربائية تعمل بالكامل بالبطاريات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي، وبذلك استحوذت السيارات الكهربائية بالكامل على حصة بلغت 22% من السوق.

وف فرنسا وإيطاليا وألمانيا سجلت نموا قويا، بينم كانت ألمانيا أكبر سوق منفردة للسيارات الكهربائية في أوروبا، متقدمة على بريطانيا وفرنسا.