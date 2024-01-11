شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بورصات عالمية للسياحة تشارك فيها مصر بمعارض أثرية وبرامج سياحية مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في العديد من البورصات السياحية العالمية والمعارض الدولية والإقليمية في إطار العمل على الترويج للسياحة في مصر وزيادة الإقبال على المقصد السياحي المصرى.

وأبرز البورصات التي تشارك بها مصر هي:

بورصة لندن السياحية (WTM) بالمملكة المتحدة.

بورصة برلين السياحية (ITB) بألمانيا.

بورصة مدريد السياحية (FITUR) بإسبانيا.

بورصة ميلانو السياحية (BIT) بإيطاليا.

بجانب ذلك شاركت مصر في 2023 في كلا من:

معرض IFTM Top Resa في باريس بفرنسا.

معرض TTG Rimini في ريميني بإيطاليا.

المعرض السياحي الدولي IGTM المتخصص في سياحة الجولف في روما بإيطاليا، وفي نسخة المعرض في العاصمة البرتغالية لشبونة (أكتوبر 2023).

المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Jaban.

معرض IMEX America المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

معرض هوليداي ورلد، بالعاصمة التشيكية براغ.

المعرض السياحي الدولي WTM Latin America بمدينة ساوبولو بالبرازيل.

الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

معرض Eudi Show في بولونيا بإيطاليا.

المعرض الدولي للغوص Dykmassan في جوتنبرج بالسويد.

معرض USTOA في سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية.

معرض IMEX الدولي المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات في فرانكفورت بألمانيا، وIMEX America بمدينة لاس فيجاس.

مشاركة الوزارة لأول مرة في معرض ITB China بشنغهاي بالصين (سبتمبر 2023).

المعرض السياحي الدولي COTTM بالعاصمة الصينية بكين (نوفمبر 2023).

المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا (نوفمبر 2023).

معرض IBTM المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات (نوفمبر 2023).