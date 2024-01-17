“المواصفات السعودية” تبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التقييس وسلامة المنتجات مع نظيرتها الكورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رأس معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وفد الهيئة في زيارته الحالية لجمهورية كوريا؛ لاستعراض التجربة السعودية في برنامج سلامة المنتجات، ضمن جولة آسيوية شملت الصين واليابان.

والتقى معالي محافظ الهيئة اليوم، مسؤولي الوكالة الكورية للمواصفات والتكنولوجيا (KATS)، ومختبرات المطابقة الكورية (KCL)، ومختبرات الفحص (KTL)، من أجل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المواصفات والمختبرات وإجراءات تقويم المطابقة وسلامة المنتجات، لتسهيل وزيادة التبادل التجاري وتقليل العوائق الفنية للتجارة وتعزيز العلاقات التعاونية والشراكة مع الجهات المناظرة والمصنعين الكوريين.

وعقدت “المواصفات السعودية” اليوم ورشة تعريفية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، حيث تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام لدى المصدرين والمصنعين الكوريين، مثل: منصة سابر الإلكترونية، واللوائح الفنية، وعلامة الجودة السعودية، إضافة إلى إجراءات إصدار شهادات المطابقة.

وتأتي تلك الخطوة ضمن جهود المواصفات السعودية في التعريف بمبادرة سلامة المنتجات، وتفعيلًا للتواصل مع المصنعيّن والمصدّرين دوليًا، ورفع الوعي بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة.