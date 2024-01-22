توطين المهن العقارية يرفع عدد العاملين السعوديين بالقطاع 116%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، لإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في 2019 إلى 2,3 مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم 361 ألف لم يسبق لهم العمل، مشيرا إلى أن قرار توطين المهن العقارية أسهم في زيادة عدد العاملين السعوديين بالقطاع بنسبة 116% خلال عامين. وقال الراجحي خلال مشاركته أمس في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار بمدينة الرياض «قبل يوليو 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألفا، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116%، من خلال 12 مهنة عقارية عدة، سواء في الوساطة أو البناء المستدام أو التحكيم»، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تثبت كفاءة المواطن في سوق العمل، وأيضا أهمية التمكين والشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص العمل للشباب من الجنسين، مقدما شكره لشركات التطوير العقاري التي أسهمت في إيجاد تلك الوظائف في القطاع.

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