أرباح زهرة الواحة السعودية ترتفع 48.22% بالربع الثالث 2025 لانخفاض التكاليف

سجلت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ارتفاعا نسبته 13.54%، بصافي الخسائر في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بخسائر الشركة في الربع المماثل من عام 2024، لانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الخسائر إلى 336.25 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل خسائر بلغت 296.16 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الخسائر جاء نتيجة انخفاض متوسط أسعار المنتجات، بالرغم من انخفاض متوسط تكلفة الإنتاج.

واشارت إلى أنه تم تسجيل مبلغ التأمين المتعلق بحادث مصنع البسفينول في الربع الثالث من عام 2025 بقيمة 106 مليون ريال.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025 ارتفاع الخسائر التشغيلية إلى 163.06 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 126.49 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2024، بارتفاع نسبته 28.91%.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 10.25%، إلى 2.15 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 2.4 مليار ريال، خلال الربع الممثل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، ارتفع صافي الخسائر إلى 1.61 مليار ريال، مقارنة بخسائر بلغت 1.12 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 43.85%.