نور علي تكشف كواليس بدايتها الفنية.. وهذا الفنان قدم لها دعمًا كبيرًا

سكرين شوت من الاستوري التابع لحساب نور علي على " إنستغرام"

نور علي حاضرة في دراما رمضان 2026

بصمة درامية مميزة في رمضان الماضي

https://www.instagram.com/p/DGYfXU_sm5G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGYfXU_sm5G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGYfXU_sm5G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - عبرت الفنانة السوريةعن امتنانها العميق للفنان جهاد سعد، معتبرة إياه صاحب الفضل الأكبر في دخولها عالم التمثيل، خاصة عقب دعمه وتشجيعه لها بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.ونشرتصورة عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، جمعتها بكل من بلال مارتيني وجهاد سعد، وعلقت عليها قائلة: "مع الطاقة كلها.. مع الشخص اللي كان سبب بأني درست بالمعهد العالي.. كتير حب".على الصعيد الفني، تستعد نور علي لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل "مولانا" خلال الأيام القليلة المقبلة في لبنان، حيث تشارك في بطولته إلى جانب النجم تيم حسن في أول تعاون يجمع بينهما درامياً، تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي ومن تأليف لبنى حداد، وإنتاج شركة الصباح إخوان.ويواصل العمل جذب الأنظار مع الإعلان عن انضمام النجم فارس الحلو إلى فريق البطولة، ليعود من خلاله إلى الدراما السورية بعد فترة غياب طويلة، ما يجعل من "مولانا" أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، نظراً لأهمية الأسماء المشاركة فيه والاهتمام الكبير الذي يحيط بتفاصيله منذ الإعلان عنه.على جانب آخر، تواجدتفي الموسم الدرامي الرمضاني الماضي ، بعملين دراميين الأول حمل اسم "البطل"، ومن خلاله جسدت شخصية "مريم"، التي تعيش قصة حب مع "مروان" خالد شباط، ولكنها تقع في حيرة ما بين مشاعرها تجاهه ورغبتها في استكمال حياتها معه وبين حبها الشديد لوالدها وأسرتها لدرجة أن تؤجل سفرها مع مروان خارج سوريا ليبدآ حياة جديدة، لتتنازعها بذلك المشاعر المختلفة تجاه حبيبها من جهة وتجاه أسرتها من جهة أخرى.أما العمل الثاني فجاء بعنوان " ما اختلفنا2 "، وخلال أحداثه قدمت شخصيات ساخرة ضمن اسكتشات الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي ما اختلفنا، فنراها في الحلقة الأولى بشخصية تماضر المهووسة بطباع الرجل الشرقي والتي تجدها في أبو عكرة (شادي الصفدي)، وتطيعه في كل أوامره، حتى يظهر أشقاؤها الثلاثة ذوي البنية الجسدية القوية، فيتحول أبو عكرة إلى عكس ما بدا تماماً لما يشعر به من خوف ورهبة منهم، فيتحول هو لمطيع لأوامر تماضر.وفي الحلقة الثالثة تجسد نور شخصية الزوجة التي ترغب في الإنجاب وتلح على زوجها بأن يوافق على رغبتها لكنه يرفض تماماً بسبب حالتهما المادية المتواضعة والتي لا تؤهلهما لتربية طفل وتلبية احتياجاته، وبعد الكثير من المحاولات تنجح الزوجة في النهاية في إقناع زوجها، وتحمل بالفعل وعندما يأتي وقت الولادة، يتعطلان في الطريق بسبب مرور أحد المسؤولين، وعندما يصلان أخيراً إلى المستشفى وتدخل غرفة العمليات، يخرج الطبيب ليفاجئ الزوج بخبر صادم وهو موت الجنين.يمكنكم قراءة.. نور علي عن تعاونها مع بسام كوسا في مسلسل البطل: شرف كبيرلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».