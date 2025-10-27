إليسا عن حفلها بموسم الرياض: ليلة لا تُنسى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلاً غنائياً ناجحاً، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة المطرب وائل كفوري، مساء الجمعة الماضي، على "مسرح أبوبكر سالم". وذلك في ثاني حفلات الموسم الترفيهي الأضخم عالمياً بنسخته السادسة. وشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً ملأ جنبات المسرح، وسْط تفاعُل واسع من الحضور مع أغاني النجمين.
وشاركت "إليسا" مقطع فيديو قصيراً، عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، تضمن مقتطفات من حفلها بموسم الرياض، وعلّقت بالقول: "ليلة موسم الرياض كانت من الليالي التي لن أنساها أبداً. تجرِبة أعتز بها دائماً وأشعر بالامتنان لمشاركتي فيها. كما كانت أيضاً احتفالاً مبكراً بيوم ميلادي على نفس المسرح معكم. شكراً لأنكم دائماً جمهوري وأهلي الحقيقيين".
وغنت إليسا أيضاً أغنية "سهر الليالي" للفنانة الكبيرة فيروز، واختتمت الحفل بأغنية "حنغني"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي امتلأ حماساً وفرحاً في أجواء احتفالية مميزة. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)
يُذكر أن آخر الألبومات التي طرحتها إليسا، كان العام الماضي، وجاء بعنوان: "أنا سكّتين". وقد نجح الألبوم وقتها بعد ساعات من طرحه، في أن يتصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي، لتستقبل إليسا رسائل عديدة من قِبل عددٍ من الفنانين والملحنين. وأيضاً محبوها في الوطن العربي هنّأوها من خلالها على أغاني الألبوم، والذي ضم 12 أغنية، تعاونت فيها النجمة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أغاني الألبوم كالتالي: "بتمايل على beat، أنا سكتين، فرحانة معك، كلو وهم، العقد، النظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حظي ضحكلي، حلالي، خوليو وفيروز".
يمكنك قراءة.. إليسا تتذكر تجربتها مع سرطان الثدي وتوجه هذه الرسالة
إليسا: "حفل موسم الرياض تجرِبة أعتز بها"وقد عبّرت الفنانة إليسا عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض؛ مؤكدة أنه سيظل من أجمل الليالي التي لا تُنسى في مسيرتها الفنية. ووجّهت إليسا رسالة شكر إلى الجمهور السعودي الذي حضر بأعداد كبيرة وتفاعل بحماس مع أغانيها؛ مشيرة إلى امتنانها لمشاركتهم لها الاحتفال المبكّر بيوم ميلادها خلال الحفل.
أجواء حماسيةوتميز حفل إليسا بالحماس والحب المتبادَل بينها وبين الجمهور، وترديدهم للأغاني التي غنتها مع جمهورها، كان منها: "بدي دوب"، "يا مرايتي"، "بتمون"، "أجمل إحساس بالكون"، "نفسي قوله"، "أواخر الشتا"، "أيامي بيك"، "حالة حب"، "لو تعرفو"، "اكرهني"، "عيشالك"، "من أول دقيقة"، "أسعد واحدة"، "وأنا مالي".
في ختام حفلها على مسرح أبو بكر سالم، احتفل الجمهور بيوم ميلاد #إليسا وسط أجواء مفعمة بالحب، حيث غنّى الحاضرون معها “هابي بيرثداي” في لحظة مؤثرة اختتمت بها أمسية مليئة بالمشاعر والفرح.@elissakh pic.twitter.com/bnf3XEgWTo— مجلة سيدتي (@sayidatynet) October 24, 2025
ألبوم غنائي منتظَروفي سياق آخر، تضع الفنانة اللبنانية اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد؛ حيث من المقرر أن تطرح منه أغنيتين خلال الفترة المقبلة بطريقة الـ"سينجل".
