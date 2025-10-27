طقس جديد تعلمته كيت ميدلتون ليساعدها على التعافي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - العودة التدريجية، والاستعادة الهادئة للصحة النفسية والجسدية، هذا ما يُمكن أن نصف به خطة كيت ميدلتون أميرة ويلز، التي اتبعتها خلال عام 2025، وذلك بعد أن قضت عام 2024 في رحلة علاج استمرت لشهور من مرض السرطان وتلقت خلالها العلاج الكيميائي وأنهته، ورغم نجاح ميدلتون في الانتصار على المرض الخبيث، إلا أنها تحرص من وقتها على إتباع طقوس جديدة تُساعدها على تغيير نمط حياتها والحصول على حياة صحية هادئة.

كيت ميدلتون تحرص على التعافي النفسي بعد تعافيها من السرطان

Embed from Getty Images

كشف الفنان البريطاني كريس ليفين، أحد أبرز الفنانين المعاصرين في مجال الفن البصري والتصوير الضوئي التجريبي، والذي سبق وأن قام بتصوير الملكة الراحلة إليزابيث، أنه يتولى حاليًا تعليم كيت ميدلتون طقس جديد.

ورغم أن جدول أميرة ويلز خلال الفترة الماضية كان حافلًا بالارتباطات الملكية، ولكن ساعدها تعلم طقس جديد على الهدوء وإيجاد وقت لنفسها، وهو طقس "التأمل" وليس التأمل بمعناه السطحي، ولكن بمعناه العميق كطقس أو رياضة يومية لها أصولها تستطيع من خلالها أن تستشعر بجمال الأشياء حولها، وأن تبتعد عن الضغوط الحياتية، ويصمت عقلها ولو لدقائق عن التفكير وضجيج الحياة.

ذكرت صحيفة "HELLO" البريطانية أن كريس ليفين، يُعلّم كيت، البالغة من العمر 43 عامًا، كيفية التأمل. وفي تصريح ليفين للمجلة قال: "التأمل طقس يُساعد زوجة الأمير ويليام على إدارة حياتها اليومية والشعور بالراحة. التأمل عادة تتطلب تركيز الانتباه لخلق شعور واضح وهادئ بالوجود. التأمل مفيد جدًا لأنه يُدرّب العقل على التباطؤ وملاحظة ما يجري بداخلك".

كيت ميدلتون وخطة استعادة صحتها

حسب مصادر مقرّبة لـ كيت ميدلتون؛ فإنها وضعت خطة مُحكمة لقضاء عام 2025 تحديدًا فترة الصيف، والتي قضته بين التعافي واستعادة صحتها مجدداً، وبين قضاء وقت أطول مع عائلتها في نورفولك، وبين حضور بعض الارتباطات الرسمية رفيعة المستوى.

ولم تحضر كيت جميع الارتباطات؛ وفقاً لمجلة people؛ نظراً لخطة عودتها التدريجية، التي وضعها لها طاقمها الطبي، وحتى لا تُصاب بانتكاسة. وكذلك قسّمت وقتها حتى تستطيع الاستمتاع بالأشياء التي قدّرت قيمتها في وقت مرضها، وهي قيمة قضاء وقت مع العائلة، والاحتياج إلى التأمل والراحة.

وتابَع مصدرٌ مقرّب من العائلة المالكة البريطانية: "لم تحظَ أميرة ويلز عند إصابتها بالسرطان بالخصوصية التي تُتاح عادةً لشخص يُعاني من هذا النوع من المرض؛ مما جعل الأمور أكثر ضغطاً. ولكن مع إعلانها في سبتمبر الماضي عن انتهاء علاجها الكيميائي، وما تبعه من أنباء في يناير عن تعافيها، يُمثّل هذا الصيف أول فترة راحة حقيقية لها".

وتابع المصدر: "لقد أعادت كيت ترتيب أولوياتها في الحياة، ووجدت ملاذها في الطبيعة، وقالت إن قضاء فترة طويلة وسط الطبيعة أثناء مرضها، جعلها تشعر بالسلام".



