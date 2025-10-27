مسلسل الأراضي المباركة لـ إنجين أكيورك.. القصة والأبطال والتفاصيل الكاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن مسلسل تركي جديد يأخذ طابع الدراما الريفية، ولا يخلو من الصراعات العائلية والعلاقات العاطفية المُفخخة بالصعاب، وهو مسلسل "الأراضي المباركة"، بطولة النجم التركي إنجين أكيورك، الذي يعود للمسلسلات الطويلة، بعدما عرض له حديثًا على إحدى المنصات الرقمية مسلسل رومانسي قصير باسم "Old Money" والذي جاء ضمن المراكز العشرة الأكثر مشاهدة.

وينضم مسلسل "الأراضي المباركة" ضمن ماراثون مسلسلات الخريف، ويتوقع له النُقاد الأتراك أن يدخل في منافسة مُحتدة مع أبرز الأعمال التركية بنفس الموسم مثل مسلسلات: "المحتالون"، و"المنظمة"، و"الخفقان". تحديدًا أنه تم الإعلان عن أن المسلسل هو أحد أضخم مشاريع هذا العام من حيث النص والإخراج والمواقع التصويرية.

وتستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير لمحة عن قصة المسلسل المُنتظر وأبطاله ومكان وموعد عرضه.

قصة مسلسل "الأراضي المُباركة"

المسلسل مقتبس من روايتي "قاضي بودروم" و"درويش بيه" للكاتبة صفا أونال، وتدور أحداثه في أجواء الريف التركي، بين عائلتين كبيرتين من أثرياء مدينة أضنة، كلاهما معروف بثرائه الفاحش وسلطته ونفوذه التي تمتد خارج أضنة، وهما عائلة بيريكيتوغولاري و عائلة كاراخانيين، ويوجد صراع ممتد بين كلاهما منذ زمن بعيد وتتوارثه الأجيال، وأصل النزاع على مجموعة من الأراضي.

في الجيل الحالي يُصارع عمر بيركيتوغلو، من عائلة بيريكيتوغولاري لحماية عائلته وأراضيه وسط حرب لا تنتهي، يحاول من خلالها أن ينتصر لأجداده، ويفوز بحقهم في الأراضي المباركة.

بينما تنقلب الموازين بظهور امرأة جديدة في المشهد، وهي "نيفين" المدّعية العامة المُعينة حديثًا في المنطقة، والتي يقع في حبها عمر، وهنا يبدأ فصل جديد من الصراع.

ويصور المسلسل في مقصده العميق، كيف يُمكن للحب أن ينتصر فوق الصراعات التاريخية.

فريق عمل مسلسل "الأراضي المُباركة"

المسلسل بطولة النجم إنجين أكيوريك، الذي يقوم بدور "عمر" ويجسد من خلاله شخصية تحمل من الغموض والقوة كثيرًا؛ حتى يستطيع أن يصمد في حرب عائلته مع عائلة منافسة على الإرث، بينما ما يخفيه في قلبه عكس ما يُظهره، فمقدار المشاعر والحب واللين عنده يساوي مقدار الطابع المُتحجر الذي يضطر أن يتعامل به.

وتتولى الممثلة جولسيم علي البطولة النسائية، حيث تجسد دور "نيفين" المرأة التي استطاعت أن تجمع بين الجمال والحكمة والقوة والحب.

والمسلسل إخراج ياغيز ألب أكايدين، وكتب السيناريو الثلاثي حسن تولغا بولات، أوزان آغاتش، وسيسيل جوملكجي.

ويشارك في البطولة؛ بيلتشيم بيلجين، ويجيـت كوتشاك، وسارب أكايا، و إيلايدا أكدوغان، وزهرة كيليجي، وهاكان جلبي، بهار سوير، وجوزدي دميرطاش، وأكرم شين، وميرت أوزبك.

موعد ومكان عرض المسلسل

المسلسل يُعرض يوم الأحد المقبل، الموافق 2 نوفمبر على قناة Show TV التركية، بواقع حلقة أسبوعية، ولم يحدد بعد كم حلقة سيمتد.

والجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لقناة Show TV على "إنستغرام" ومنصة (X)، وقناتهم على الـ"يوتيوب" عرضت أمس الإعلان الترويجي الأول، والذي لاقى استحسانًا لدى الجمهور، وأعاد إلى أذهانهم زمن المسلسلات العائلية الريفية.



