سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سعادة حمد عبيد الزعابي أوراق اعتماده إلى فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في مقر الرئاسة المصرية بقصر الاتحادية.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة عبد الفتاح السيسي، سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار. وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.