أمير عسير: 10 تحديات يجري العمل على حلها بخطة زمنية محددة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة عسير تركي بن طلال أن رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد تسعى إلى إيجاد البدائل والمميزات النسبية المتوفرة في كل مناطق المملكة لتنويع مصادر الدخل.

وقال خلال مشاركته في جلسة بعنوان» تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المملكة» ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار «إن تحديد الميزات النسبية في كل منطقة وتحويلها إلى ميزات تنافسية أسهمت في دعم عجلة التطوير في المنطقة، مبينا أن استراتيجية عسير أول استراتيجية مناطقية في المملكة».

وأضاف «إنه وبفضل من الله تم تحديد 10 تحديات يجري العمل على حلها بالفعل أو في الطريق للانتهاء منها بموجب خطة زمنية محددة، ومنها: إكمال المدينة الجامعية والمطار وطريق جيزان عسير والمدينة الطبية ورفع مستوى جودة الاتصالات والكهرباء وإيصال التحلية وإنهاء العجز وإيصال شبكة المنازل وإكمال المدينة الصناعية والإسكان.

ولفت إلى تنفيذ «المخطط الإقليمي» الذي أسهم في التعرف على التمدد السكاني والحدائق والمباني والمدارس والطرق حتى تسهل عملية التطوير العقاري الذي اكتمل بنسبة 40% حتى الأن، خاصة بعدما كانت مدن المنطقة سابقا تنمو بشكل عشوائي وتحتاج إلى بينة تحتية.

وأوضح أن المشاريع كانت تجهز بشكل متوازن خلال السنوات الماضية وينطوي تحتها عدد من المبادرات لتحقق الاقتصاد والرفاهية للمجتمع، ومن هذه المشروعات مشروع قمم السودة الذي أطلق منذ شهرين الذي يُؤمّل منه أن يكون الوجهة السياحية الجبلية الفاخرة في المملكة، وكذلك مشروع الوادي «أرض الدارة» وادي طوال العام، ومشروع المطار الدولي، ومشروع محمية الأمام فيصل بن تركي الملكية التي تمتد من المياه الإقليمية إلى الساحل والجبال، ومشروع المدينة الملكية، ومجمع سيفن، وشركة عسير للاستثمار كأكبر خمس فنادق في الجنوب، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لم تعلن بعد.