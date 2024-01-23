«السجل العقاري» تسعى لتمكين التحول في القطاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري»، الدكتور محمد السليمان، أن الشركة تعمل على تمكين التحول في القطاع العقاري إلى شكل مختلف، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العقار، لتحقيق بيئة موثوقة وخصبة تفتح الآفاق للاستثمار.

وقال السليمان خلال مشاركة في منتدى مستقبل العقار بالرياض، «نحن على بعد خطى معدودة في تحول القطاع العقاري بالكامل، مشيرا إلى أن منظومة عقارية متكاملة تتطلب توفر 3 عوامل رئيسة، هي: التمكين والاستدامة والازدهار، إذ يتحقق عامل الازدهار عبر تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، وتطوير الإجراءات والأنظمة والاستراتيجيات بما يتلاءم مع حجم القطاع والرؤية الطموحة، التي نسعى لتحقيقها لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

كما يتم تحقيق الاستدامة عبر توفير بنية تحتية متينة للقطاع تعزز قيمة الشفافية والموثوقية وتنمية الثروة العقارية.

وكشف عن تطلع الشركة إلى تحقيق التمكين في القطاع خلال الرقمنة الشاملة، وتوظيف التقنيات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة الخدمات وتوفير خدمات نوعية وذات قيمة.

كما تهدف الشركة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العقار، لتحقيق بيئة موثوقة وخصبة تفتح الآفاق للاستثمار الأجنبي، وتعزز الاستثمار المحلي والإقليمي.

وقال: إن ما قد يعده الجميع حلما، سيغدو واقعا - بإذن الله - بعد سنوات قليلة برؤية تحولية، وذلك خلال السعي إلى تحسين ملامح المملكة عبر صناعة التغيير في شتى القطاعات والمجالات الواعدة، مثل السياحة والترفيه، والمرافق الخدمية، والزراعة والتغذية، والصناعة، إذ يبرز القطاع العقاري من بين هذه القطاعات كونه عاملا رئيسا في تحقيق هذه الرؤية.

يذكر أنّ «السجل العقاري» تتولى تنفيذ الأعمال التشغيلية للتسجيل العيني للعقار بشكل حصري في المملكة، إذ تعزز جهود الشركة الفرص الاقتصادية في القطاعات المحلية، لتسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري بالنهـوض بمسـتويات الموثوقية والشفافية، وتسهيل الوصول إلى معلومات الملكيات العقارية، ورفع جاذبيته الاستثمارية محليا، وإقليميا، وعالميا، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.