معرض “أنا عربية” يستعد لافتتاح نسخته السادسة بمشاركة أكثر من ٣٠٠ مصمم وعلامة تجارية

ينطلق في الثالث من نوفمبر معرض “أنا عربية” ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥، تحت شعار “الحلم يستمر” في تجربة فريدة تجمع الإبداع النسائي العربي تحت سقف واحد، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ مصممة ومصمم وعلامة تجارية من ٢٢ دولة عربية، على مساحة تتجاوز ١٢ ألف متر مربع في منطقة “فيا رياض”.

ويأتي المعرض في نسخته الجديدة بعد النجاح الذي حققته النسخة السابقة التي شاركت فيها ٢٥٠ مصممة، ليواصل تعزيز مكانته كأحد أبرز منصات الأزياء والإبداع النسائي في المنطقة. ويقدّم للزائرات هذا العام تجربة فنية متكاملة تمتزج فيها الفخامة بالأصالة، من خلال عروض للأزياء الراقية، والمجوهرات، والعطور، والديكور، والإكسسوارات.

ويتوزع المعرض على ثلاث مناطق جديدة بتصاميم مميزة وتجارب مختلفة، تشمل منطقة Tropical Bliss على مساحة ٤٣٠٠ متر مربع، ومنطقة Canopy بمساحة تتجاوز ٣ آلاف متر مربع، ومنطقة The Trail التي تمتد على مساحة ٥ آلاف متر مربع، جميعها تجمع بين الفخامة وروح الإبداع في أجواء فنية غامرة.

كما يضم المعرض ثلاثة أجنحة مخصصة للدول العربية الزائرة، وجناحًا خاصًا بدول الخليج، و٢٥٠ متجرًا متنوعًا، إلى جانب مقاهٍ ومطاعم عالمية تضيف بعدًا راقيًا لتجربة الزوار. ويشهد الحدث عروضًا فنية مستوحاة من هوية المعرض، إلى جانب فعاليات يومية متنوعة تعكس التنوع الثقافي والإبداعي للمشاركات.

وتشارك في المعرض هذا العام أكثر من ٥٠ علامة تجارية جديدة لأول مرة، إضافة لجناح خاص بمستلزمات الرجال، فيما تواصل المصممات السعوديات حضورهن المميز بأعمال تعبّر عن ثراء المشهد الإبداعي المحلي وتنوّعه.

ويقام المعرض خلال الفترة من ٣ إلى ٨ نوفمبر، ويُفتح للجمهور يوميًا من الساعة ٤ مساءً حتى ١٢ منتصف الليل.

وشهدت النسخة السابقة من المعرض إقبالًا تجاوز ١٠٠ ألف زيارة، ومن المتوقع أن تسجّل النسخة الحالية حضورًا أكبر بفضل توسّع المساحة وزيادة عدد العلامات المشاركة، ليواصل “أنا عربية” ترسيخ مكانته كأحد أهم المعارض في العالم العربي ضمن موسم الرياض.