شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة السجائر: إلزام الشركات بإرسال كشف بأسماء وعناوين التجار لحماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات المصرية أنه تم اليوم الاجتماع مع إبراهيم السيجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بوجود كافة الشركات العاملة في قطاع السجائر.

وتم مناقشة الأزمة الحاليه، وسبل حلها، لافتا إلى أن الاجتماع أسفر علي إلزام الشركات بإرسال كشف مفصل إلي الجهاز يوضح فيه اسم التاجر، سواء جملة أو موزع أو حتي كشك، موضحا به الاسم والعنوان حتي يقوم الجهاز بمتابعه كل تاجر أو متعهد وإحكام الرقابة.

أضاف إمبابي في بيانه اليوم أن من يثبت للجهاز أنه تلاعب، أو حجب البضاعة عن السوق سوف يتم شطبه من الشركات العاملة.