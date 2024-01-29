شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "السيارات" بنسبة 4.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وارتفع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.4%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.1%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%، وصعد قطاعا الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون بنسبة 1.5%، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%.

وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، ثم قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، وزاد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1%، يليه قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.3%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 7.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 204.4 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.68%، والعرب على 6.03%، واستحوذت المؤسسات على 25.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 517.5 مليون جنيه، 80.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 467.9 مليون جنيه، 102.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 29227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 35521 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12444 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 9636 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 6902 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة.