مجموعة stc خلال شراكتها الاستراتيجية لموسم الرياض .. وفرت 91 برج اتصال ثابتاً ومتحركاً بتقنية الجيل الخامس ومنظومة رقمية متكاملة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت مجموعة stc – ممكن التحول الرقمي في المنطقة – ، ارتفاعاً في أعداد مستخدمي شبكتها لأكثر من 16 مليون مستخدم يخدمهم 91 برج اتصال ثابت ومتحرك بتقنية الجيل الخامس 5G.

وقالت المجموعة “إن حركة البيانات تخطت (6700 TB) منذ انطلاق موسم الرياض , ويأتي ذلك ضمن استعداداتها المبكرة لتقديم كافة الخدمات التقنية والرقمية خلال شراكتها الاستراتيجية لموسم الرياض للعام الرابع على التوالي، حيث شملت تلك الخدمات تقنيات شبكة الجيل الخامس وحلول التغطية الداخلية والخارجية لجميع مناطق الموسم، التي تهدف إلى ضمان تقديم تجربة رقمية مميزة لزوار الموسم بما يتواكب مع زيادة أعداد الزوار , وانعكس ذلك على حجم استخدام الشبكة نتيجة ضخ الاستثمارات المستمرة في توسعة الجيل الخامس , بما يضمن تقديم تجربة رقمية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة”.

وضمن بطولة كأس موسم الرياض 2024 , شهد تدشين ملعب «المملكة أرينا» في بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض، أثناء مباراة ناديي الهلال وإنتر ميامي الأميركي , سرعة انترنت تجاوزت 500 ميجابايت , وتسجيل أكثر من 25 ألف مستخدم بحجم بيانات منقولة 5.8 ( تيرا بايبت ) ، عبر أكثر من 138 هوائيًا للحلول الداخلية.

وتستكمل stc اليوم استعداداتها من خلال التوسعات المستمرة التي تجريها على الشبكة للمباراة المرتقبة بين النصر وإنتر ميامي , في إطار التمكين وتقديم تجربة رقمية فريدة .

ويأتي هذا لتعزيز تجربة العميل في إثراء حياتهم رقميًا وتدوين ذكرياتهم الجميلة في الفعاليات والمناسبات الترفيهية ولتفتح بذلك آفاقاً جديدة وخدمات نوعية .