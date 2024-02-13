الاقتصاد

صكوك المملكة.. "إدارة الدين" يقفل طرح فبراير بـ7.874 مليار ريال

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2024، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي.
وجرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.874 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون ريال سعودي). للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

صكوك المملكة

بحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، بلغ حجم الأولى 1.180 مليار ريال سعودي (مليار ومائة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثانية 2.720 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034.
وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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