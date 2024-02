شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك المملكة.. "إدارة الدين" يقفل طرح فبراير بـ7.874 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2024، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.وجرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.874 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون ريال سعودي). بحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، بلغ حجم الأولى 1.180 مليار ريال سعودي (مليار ومائة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.وبلغت الشريحة الثانية 2.720 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034.وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039.