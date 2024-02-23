شكرا لقرائتكم خبر عن أرصدة الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص ترتفع 26% بنهاية العام المالى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أرصدة الائتمان الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام المالي 2022/2023، حيث سجلت 1715.6 مليار جنيه، بزيادة بلغت 26.9٪ عن العام المالي السابق له.

وأرجعت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم ليسجل 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 35.7 % من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

وإجمالا ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي لمستوى 4802 مليار جنيه عام 2022/2023 بزيادة نسبتها 34.5٪ عن عام 2021/2022.

وكانت أهم المؤشرات ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 28.5٪ عن عام 2021/2022، وحققت ودائع كلا من القطاع العائلى وقطاع الخدمات العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

وبلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 17٪عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5٪ من إجمالى أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 58.3% من إجمالي الودائع المصرفية.