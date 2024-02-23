شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: التوسع فى المفاعلات الصغيرة يساهم فى استقرار الشبكة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أن المفاعلات النووية من النوع الصغير يمكن اﻷستفادة منها لضمان استقرار الشبكة الكهربائية بشكل أسرع واﻻعتماد عليها فى تحلية مياه البحر و استخراج الهيدروجين اﻷخضر، لافتا إلى أنها مدة انشائها و تشغيلها قصيرة لذلك اعتمدت عليها أكثر من دولة لتوفير الطاقة الكهربائية.
وقال الوكيل إن الهيئة تدرس حاليا زيادة المفاعلات بمنطقة الضبعة إلى 10 مفاعلات بدلا من 8 مفاعلات كما كان مخطط باﻹضافة الى دراسة إنشاء عدد 2 مفاعل صغير لتصبح إجمالى القدرات المنتجة من محطة الضبعة 14 ألف ميجا وات، ولكن هذه اﻻقتراحات مازالت قيد الدراسة حتى اﻷن.
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