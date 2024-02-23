شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: التوسع فى المفاعلات الصغيرة يساهم فى استقرار الشبكة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن المفاعلات النووية الصغيرة التى تتراوح قدرتها ما بين 150 إلى 300 ميجا وات تتميز بقصر مدة إنشائها نسبياً مقارنة بالمفاعل الكبير الذى قد يستغرق العمل فيه سنوات.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أن المفاعلات النووية من النوع الصغير يمكن اﻷستفادة منها لضمان استقرار الشبكة الكهربائية بشكل أسرع واﻻعتماد عليها فى تحلية مياه البحر و استخراج الهيدروجين اﻷخضر، لافتا إلى أنها مدة انشائها و تشغيلها قصيرة لذلك اعتمدت عليها أكثر من دولة لتوفير الطاقة الكهربائية.

وقال الوكيل إن الهيئة تدرس حاليا زيادة المفاعلات بمنطقة الضبعة إلى 10 مفاعلات بدلا من 8 مفاعلات كما كان مخطط باﻹضافة الى دراسة إنشاء عدد 2 مفاعل صغير لتصبح إجمالى القدرات المنتجة من محطة الضبعة 14 ألف ميجا وات، ولكن هذه اﻻقتراحات مازالت قيد الدراسة حتى اﻷن.