إزاي ترجّع قطعة أرض اتسحبت منك بسبب تأخر الاستلام.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه، نقدم لكم من خلال نقاط محددة كيفية استرجاع قطعة أرض حال سحبها بسبب تأخر الاستلام.

١-مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة لمدة شهرين من لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة (ما عدا أراضى ابنى بيتك) وشاملة أراضى مشروع "بيت الوطن" للمصريين فى الخارج، والتى تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.

٢- المهلة تسرى طبقاً للشروط التالية:

- سريان مهلة التنفيذ والتى تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام

- أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير

- التنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن

- سداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد (بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام).

٣- لا يترتب على هذه التيسيرات أى ترحيل للأقساط.

٤- لا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضى السكنية الصغيرة التى تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد.

٥- لا تسرى هذه التيسيرات على أراضى ابنى بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.