شكرا لقرائتكم خبر عن "رأس الحكمة" تسقط الدولار لـ 48 جنيها فى السوق السوداء بتراجع 14 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت صفقة مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة في توجيه ضربة قوية للدولار في السوق الموازى، بعد تراجع سعره مساء اليوم إلى 48 جنيها، هبوطا من 62 جنيها قبل أيام، وقبيل إعلان الصفقة الاستثمارية التاريخية.

وانحسرت التعاملات على الدولار في السوق السوداء بمصر اليوم وسط عمليات بيع مكثفة للتخلص من العملة الأمريكية، في المقابل شهد السوق الموازي شبه توقف تام وغياب المشترين مع استمرار الهبوط، حيث من المتوقع تراجع الدولار لنحو 40 جنيها .

وننشر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء السبت 24 فبراير 2024 بعد انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالسوق الموازي خلال الساعات الماضية بعد إعلان مصر توصلها لاتفاق حول تطوير مشروع رأس الحكمة مما سيوفر سيولة عاجلة تصل إلى 35 مليار دولار في غضون شهرين

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بتعاملات السبت 24 -2-2024 سجل انخفاض ملحوظ إلى مستويات 48 جنيها وسط احجام ملحوظ من المتعاملين في هذا السوق.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء كان يسجل مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية نحو 75 جنيها، قبل أن تبدأ رحلة هبوط كبيرة تصل بالسعر إلى مستويات 48 وفى طريقه للهبوط أكثر .

هذه التراجعات جاءت بعد دقائق من إعلان مجلس الوزراء ضخ استثمارات جديدة بواقع 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي وعدم معرفة سعر حقيقي للعملة الأمريكية.