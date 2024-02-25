شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ثابت من برلين: دخول 150 مليار دولار يحقق الاستدامة للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد علاء ثابت رئيس الجالية المصرية في ألمانيا بتوقيع مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة في الساحل الشمالي، حيث ستضخ الصفقة نحو 35 مليار دولار، كما هو معلن وبالتالي سيعم الخير على مصر والمصريين بخلاف دخول 150 مليار دولار على سنوات مما يحقق الاستدامة للاقتصاد الوطنى.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

أضاف علاء ثابت في تصريحات ل" الخليج 365" من برلين، أن ما تحقق انجازا كبيرا يرجع للأمن والأمان لأن أي مستثمر لابد أن يشعر بذلك من أجل الاستثمار، لافتا أن الصفقة ستساهم في عبور المرحلة الحالية، بخلاف توفير فرص عمل كثيرة للشركات وللأفراد والقضاء على السوق السوداء للدولار وتحقيق الاستقرار في الأسعار في البلاد .

ونوه إلى أهمية الاستفادة من تلك الأموال في زيادة الصادرات بشكل كبير واستثمارها في الصناعة والزراعة والمشروعات الإنتاجية، حتى تحقق التنمية المرجوة وتوفير فرص عمل كثيرة للمصريين في الداخل.

وقال: "إننا في ألمانيا نرحب بالصفقة ونتمنى لمصر الازدهار وان يحفظها الله ويحفظ شعبها وجيشها ورئيسها".