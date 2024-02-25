شكرا لقرائتكم خبر عن وفر فى الميزانية واستخدم المكواة بهذه الطريقة لخفض فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل منتظم يساعد المواطن على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري و بالتالى يتمكن من توفير الأموال بالميزانية الخاصة بكل منزل ، لذلك يرصد الخليج 365 لقراءه بعض النصائح التي تساعد فى خفض استهلاك مكواه الملابس من الكهرباء ، وهى كالآتى..

1-تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

4- نزع الفيشة من المنبع بعد الانتهاء من الاستخدام.