الاقتصاد

وفر فى الميزانية واستخدم المكواة بهذه الطريقة لخفض فاتورة الكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - اتباع خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل منتظم يساعد المواطن على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري و بالتالى يتمكن من توفير الأموال بالميزانية الخاصة بكل منزل ، لذلك يرصد الخليج 365 لقراءه بعض النصائح التي تساعد فى خفض استهلاك مكواه الملابس من الكهرباء ، وهى كالآتى.. 

 

1-تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

 

2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

 

3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

 

4- نزع الفيشة من المنبع بعد الانتهاء من الاستخدام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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