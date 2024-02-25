شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الملاكى الأكثر ترخيصا خلال يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت ماركة "مرسيدس" المركز الأول في السيارات الملاكي الأكثر ترخيصا خلال يناير 2024 بواقع 1134 سيارة، وذلك طبقا لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري.

وجاءت ماركة "كيا" في المركز الثاني بواقع 1027 سيارة، وفي المركز الثالث ماركة "شيرى" بواقع 875 سيارة.

وفي المركز الرابع ماركة "إم جى" بواقع 869 سيارة، وفي المركز الخامس ماركة "هيونداى" بواقع 765 سيارة.

يذكر أن التقرير قد أوضح أن عدد السيارات "الملاكى الزيرو" والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها عن نفس الفترة بواقع 11384 سيارة ملاكي.

كان ذلك بزيادة عن شهر ديسمبر بنحو 683 سيارة من بينها 402 سيارة موديل 2020 و216 سيارة موديل 2021 و605 سيارة موديل 2022 و2947سيارات موديل 2023 و7214موديل 2024.