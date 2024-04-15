شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: التضخم أبرز ملفات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فى أمريكا، تأتى فى إطار المحادثات مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمع الأعمال والاستثمار العالمى بما يسهم فى زيادة الثقة فى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى ويدعم جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مساحة القطاع الخاص فى نمو الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية من واشنطن مع قناة "إكسترا نيوز" أن ‎ التدفقات الدولارية لشرايين الاقتصاد المصرى، تأتى كأثر إيجابى مهم حيث تبلغ نحو 15.2 مليار دولار تمويلات من المؤسسات الدولية وهى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وسوف تدعم الاحتياطى الأجنبى وتعزز الموارد الدولارية".



وأكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن معالجة قضايا دولية مثل التضخم العالمى والتغيرات المناخية والديون العالمية التى وصلت إلى 313 تريليونات دولار هى أبرز الملفات أمام قادة الاقتصاد العالمى خلال ‎ اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.