اتحاد الغرف الخليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك في حفل جائزة الشارقة للتوطين الخليجية.

وأفادت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أنها تشارك في حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتوطين الخليجية، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة غدا الأربعاء، بمركز إكسبو الشارقة.

وأوضحت الأمين العام للاتحاد المكلفة نورة السالم، بأن مشاركة الاتحاد بالجائزة لاعتباره عضوا في لجنة الترشيح لاختيار الفائزين، وإيمانا منه بدور القطاع الخاص الخليجي في دعم قضايا التوظيف والتوطين بدول مجلس التعاون، وإسهاماته في توفير فرص عمل للخليجيين في منشآته، ودوره في تدريب وتأهيل الخريجين للدخول في سوق العمل بدول مجلس التعاون.

وأضافت أن الجائزة تسهم في تحفيز منشآت القطاع الخاص الخليجي وإبراز دورها في عمليات التوظيف والتوطين؛ حيث تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص لزيادة عدد الموظفين الخليجيين بين المنشآت ضمن مسارات السوق الخليجية المشتركة والاستفادة من خبرات وخدمات الاستشاريين في عمليات التوظيف والتوطين ودعم فرص التوظيف والتوطين بدول مجلس التعاون.