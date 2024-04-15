شكرا لقرائتكم خبر 400 متجر للبيع بالتجزئة و100 مطعم ومقهى في ميدان الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم شركة الدرعية وجهتها الجديدة «ميدان الدرعية»، لقادة الصناعة العالميين المشاركين في المؤتمر العالمي للبيع بالتجزئة الذي ينطلق اليوم في باريس ويستمر ثلاثة أيام (16 ـ 18 أبريل).

ويقع «ميدان الدرعية» الجديد على مشارف العاصمة الرياض، وسيستضيف أكثر من 400 منفذ بيع بالتجزئة وأكثر من 100 مطعم ومقهى، في قلب منطقة الدرعية التاريخية التي تضم مفاهيما وتصاميما معمارية تقليدية عمرها 300 عام.

سيشكل «ميدان الدرعية» علامة فارقة جديدة في تطور تجارة التجزئة، وسيصبح نقطة محورية دولية تربط أرقى العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في العالم مع السلع والمنتجات الحرفية المحلية، كما يهدف إلى دمج الثقافة والترفيه والمتعة لتقريب المجتمعات من بعضها البعض؛ من خلال خلق لحظات مشتركة من المتعة والراحة.

تأتي هذه الخطوة التي تكشف عن «ميدان الدرعية» لقطاع التجزئة العالمي؛ بهدف توفير نظرة فاحصة للشركاء المحتملين، وإعطائهم نبذة عن النهج المتسارع والفرص المتاحة في «مدينة الأرض» لتجارة التجزئة، ويشمل ذلك تجارب تناول الطعام بأرقى المستويات العالمية، ومحلات الأزياء الفاخرة، وغيرها.

وسترحب الدرعية بزوارها بمجموعة من وسائل الراحة، والمعالم الشهيرة التي تقع على بعد بضع كيلومترات فقط من العاصمة الرياض النابضة بالحياة.

يأتي «ميدان الدرعية» كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن يصبح مركزا للتجارة والثقافة والترفيه، كما ويركز المشروع على الاستدامة والمشاركة المجتمعية والثقافية، ويؤكد على إنشاء بيئة بيع بالتجزئة مميزة وشاملة ونوعية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري انزيريلو «ميدان الدرعية هو أكثر من كونه مجرد وجهة للتسوق، هو رمز لالتزام المملكة العربية السعودية بقيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز الإبداع والابتكار»، وأضاف «لهذا السبب متحمسون لدعوة المستثمرين وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذه الرحلة المثيرة؛ لنكون جزءا من تشكيل مستقبل تجارة التجزئة، بفضل تصميمه الذي يركز على المشاة، وإمكانية الوصول المباشر إلى وادي حنيفة، بالإضافة لقربه من موقع حي الطريف المذهل والمدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، إن تلك المنطقة ستكون وجهة رائدة لأسلوب الحياة على مستوى العالم».

وتعد شركة الدرعية شركة تطوير متعددة الاستخدامات تعيد تعريف التخطيط الحضري؛ بهدف تحويل الدرعية «مدينة الأرض» إلى عاصمة مزدهرة بالثقافة والترفيه والتعليم والفنون، كما تربط الدرعية ماضي المملكة العربية السعودية وحاضرها ومستقبلها لتعريف الزوار بسحر وكرم الثقافة النجدية الأصيلة، فضلا عن كونها رمز لإلهام أجيال من المبدعين والمبتكرين ورجال الأعمال والمثقفين.