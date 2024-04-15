تراجع التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال مارس 2024 مقارنة بفبراير 2024.

ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة نفسها المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعا إلى 110.53 نقاط خلال مارس، وفقا لسنة الأساس 2018، مقارنة بـ108.74 نقاط خلال الفترة نفسها من 2023.

وأرجعت الهيئة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى الارتفاع في أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8%، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.5%، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7%، وكان لهذا الارتفاع تأثير كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2024 نظرا لوزن المجموعة.

وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.8%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 2.4%.

في المقابل انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2%، متأثرا بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%، كما انخفض قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.0%.

وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.8%، متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.0% ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، والتي تتكون من 490 بندا، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري عام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.

وعلى صعيد التغير الشهري، عزت الهيئة انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال مارس 2024، مقارنة بفبراير الماضي، إلى انخفاض مؤشر قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7%، والذي تأثر بدوره بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.6%.

كما شهد المؤشر انخفاض أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.7%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.7%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.9 %، وقسم الاتصالات بنسبة 0.3 %، وقسم التبغ بنسبة .0.1%.

في حين شهد ارتفاعا في أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.3 %، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1%.