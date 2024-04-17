شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء اليوم بمدينة نصر وشبرا والقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن مدينة نصر وشبرا والقاهرة الجديدة والحلمية والخانكة ومصر الجديدة والعبور التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا وفقا لـ6 مجموعات لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة ماعدا المجموعة الأخيرة ساعة واحدة، وهى كالآتي: