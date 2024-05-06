مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12372 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 0.61 نقطة ليقفل عند مستوى 12372.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 261 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: وبوبا العربية، وميدغيلف للتأمين، وتكافل الراجحي، وولاء، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سلوشنز، والكابلات السعودية، وجي آي جي، وثمار، ومجموعة تداول الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.46%.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، والصناعات الكهربائية، وأنعام القابضة، والكيميائية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وتكافل الراجحي، والأهلي، وسال، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا .85 نقطة، ليقفل عند مستوى 26791.00 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.