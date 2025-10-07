نيكول كيدمان تتخلى عن خاتم زواجها من كيث أوربان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - رغم قصة الحب الطويلة والزواج الذي دام قرابة الـ19 عاماً، فإن مجريات انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان تسير بخطى سريعة جداً؛ فبعد إعلان انفصالهما بأيام قليلة، أقدمت كيدمان على خطوة التقدُّم بطلب طلاق رسمي. والآن تظهر النجمة العالمية من دون خاتم زواجها، وكأنها تبعث رسالة بأن الأمر قد حُسم بالنسبة لها.

نيكول كيدمان في أسبوع الموضة بباريس 2025

في ثاني ظهور رسمي للممثلة والمنتجة الأمريكية الشهيرة نيكول كيدمان، البالغة من العمر 58 عاماً، تخلّت كيدمان عن خاتم الزواج خلال سهرة مسائية في باريس.

وسافرت كيدمان إلى فرنسا لحضور أحد العروض النسائية لربيع وصيف 2026 خلال أسبوع الموضة في باريس 2025، واختارت إطلالة بسيطة؛ مرتدية قميصاً أبيض واسعاً بأزرار، فوق بنطلون جينز. وأكملت كيدمان إطلالتها بساعة سوداء بسيطة.

وأرسلت قبلات للكاميرا، وأبرز ما خطف الأنظار هو تخلّيها عن خاتم الزواج، وكانت جالسة إلى جانب فانيسا بارادي وإتيان داهو.

أول ظهور لنيكول كيدمان بعد تقديم دعوى الطلاق

Nicole Kidman Steps Out at Charity Benefit in Dallas, Days After Filing for Divorce from Keith Urban https://t.co/tfp3HUvyDZ — People (@people) October 5, 2025

ظهرت النجمة العالميةNicole Kidman للمرة الأولى بعد الإعلان عن رفعها دعوى طلاق من زوجهاوذلك من خلال مُشاركتها بمزاد خيري في ولاية تكساس الأمريكية.جاء الظهور الأول للنجمة نيكول كيدمان بعد مرور أيام من رفعها دعوى طلاق من كيث أوربان لحضور مزاد أقامته مؤسسة AMFAR في دالاس بولاية تكساس يوم السبت الماضي، وجاء هذا الحدث دعماً لجهود المؤسسة غير الربحية في دعم أبحاث الإيدز ومنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية عالمياً.

وخلال المزاد، قدّمت النجمة نيكول كيدمان للفنان تايلور شيريدان جائزة الإلهام. وقد أقيم المزاد في منزل الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز" سكوت كيربي.



انفصال مفاجئ بعد الاحتفال بذكرى زواجهما

وجاء خبر انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد أشهر قليلة من احتفال كيدمان بذكرى زواجهما الـ19؛ حيث شاركت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في 25 يونيو الماضي، صورة بالأبيض والأسود تجمعهما خلف كواليس أحد عروضه. وعلّقت على الصورة قائلةً: "ذكرى زواج سعيدة يا حبيبي". ومن خلال التعليقات بادلها أوربان الاحتفال؛ حيث علّق برمز تعبيري لقلب أحمر.



