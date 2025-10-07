خالد سرحان يعتذر عن مسلسل علي كلاي لـ أحمد العوضي

اعتذار مفاجئ من خالد سرحان

انطلاق تصوير "علي كلاي" نوفمبر المقبل

أبطال مسلسل "علي كلاي"

آخر أعمال خالد سرحان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - شهدت الأيام القليلة الماضية تداوُل أنباء حول انضمام الفنانإلى طاقم بطولة مسلسل "علي كلاي"، بطولة الفنان، والمُقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026؛ ليُكمل مثلث الشر داخل الأحداث إلى جانب محمود البزاوي وعصام السقا.ومن جانبه، كشف الفنان خالد سرحان عن اعتذاره لعدم المُشاركة في مسلسل "علي كلاي"، من دون إيضاح الأسباب التي دفعته للانسحاب المفاجئ من العمل، الذي كان من المُفترض أن يكون المشروع الفني الأول الذي سيجمعه بالفنان أحمد العوضي.ويضطر المخرج محمد عبد السلام للبحث عن بديلٍ آخر؛ للتعاقد معه بشأن الانضمام للمسلسل، الذي لا زال في مرحلة التحضير حالياً وتسكين باقي الأدوار؛ إذ أنّ عملية التعاقدات لم تنتهِ بعدُ. ومن المُقرر انطلاق التصوير في شهر نوفمبر المُقبل؛ حيث إنه مكوّن من 30 حلقة كاملة.ويُشارك في بطولة مسلسلإلى جانب الفنان أحمد العوضي، كلٌّ من: درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، عصام السقا، رحمة محسن في أولى تجارِبها التمثيلية، وآخرين. والعمل تأليف محمد حمدان. وإخراج محمد عبدالسلام. الذي سبق وتعاون معهما في رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل".يُذكر أنّ خالد سرحان قد شارك في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسلين دفعة واحدة، الأول بعنوان "منتهي الصلاحية". بطولة: محمد فراج، ياسيمن رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن، وآخرين. والعمل تأليف محمد هشام عبية. وإخراج تامر نادي.وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مُثير، يرصد العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين؛ حيث تتناول القصة حياة "صالح" الشاب الطموح الذي يُسجن ظُلماً، لتتغير حياته من موظف مرموق إلى شخص آخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحياً لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.كما عُرض له الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، تحت عنوان "أسطورة العهد". بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، يسرا اللوزي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبدالحافظ، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف أمين جمال. إخراج أحمد سمير فرج. وإنتاج صادق الصباح.تدور أحداث مسلسل المداح في الموسم الخامس، بعد عودة صابر المداح (حمادة هلال) من الموت، يواصل حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكلّ عزمه للتغلُّب عليهم والتخلُّص من شرورهم كما اعتاد مسبقاً، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطوُّرات المختلفة.