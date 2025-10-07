“جنات”: ندمت على تأخري في الزواج ..!

قالت الفنانة جنات إنها شعرت بالندم على عدم الزواج مبكرًا، خاصة من زوجها الحالي محمد عثمان، وكذلك على عدم خوضها تجربة التمثيل.

وقالت جنات خلال حلولها ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي”: “لومِت نفسي إني ما اتجوزتش بدري، ما اتجوزتش بالذات محمد بدري، ما ديتش فرصة أننا نتعرف على بعض، كنت أكيد اتجوزنا بدري وكان جيني وجولي دلوقتي كبار”.

وأضافت جنات أنها أخذت وقتًا طويلا حتى تقرر الزواج منه، فقد ظلت 4 سنوات حتى اتخذت القرار، مشيرة إلى أن زوجها كان صريحًا منذ البداية ويرغب في الزواج منها، موضحة أنها كانت منشغلة بعملها بشكل كبير في تلك الفترة: “كنت بشتغل كتير جدًا، حفلات وسفر يوميًا تقريبًا، فصعب حياتي بتاعة زمان كانت تناسب الجواز وقتها”.

كما لفتت إلى أن خوفها من الارتباط كان نابعًا مما تسمعه عن بعض الرجال الذين لا يحبون نجاح زوجاتهم، قائلة: “نادرًا ما بتلاقي شخص متفاهم ويفرق بين شغلك وحياتك الشخصية، وبين المعجب والزميل”.

وعن حياتها الأسرية، قالت جنات إنها بطبعها إنسانة بيتوتية: “محمد حظه حلو إني ما بخرجش كتير، وكل أصحابي بيجولي البيت، وزملاء الشغل هما أصحابي”، مؤكدة أن زوجها يتمتع بالثقة التامة: “من ساعة ما اتجوزنا لغاية النهارده محمد ما سألنيش عن الباسورد بتاع موبايلي.. بقالنا دلوقتي 8 سنين متجوزين”.

في سياق آخر، أعربت الفنانة جنات عن ندمها الشديد على إطلالتها في حفل زفافها، وقالت: “اللوك اللي ندمانة عليه هو يوم فرحي، لغاية النهاردة أنا مبتفرجش على الصور أو الفيديو، ندمت ندم رهيب، ومن ساعتها معملتش اللون ده، اكتفيت بخصل بسيطة وخلاص”، موضحة أنها شعرت بالغربة عن نفسها رغم إعجاب المقربين وقتها بالمظهر.

وأكدت أنها لا تحب اعتماد إطلالات بعيدة عن شخصيتها، متابعة: “مكنتش أنا، ومع الإضاءة كان اللون فاقع، كنت منورة في الفرح.. لو رجع بيا الزمن هسيب لون شعري الطبيعي”.

