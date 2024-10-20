«أميانتيت» تتحول للربحية بـ12.67 مليون ريال في الربع الثالث

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة أميانتيت العربية السعودية للربحية في الربع الثالث من 2024 بـ12.67 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 130.102 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 35% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة جهودها في زيادة حجم الطلبيات الجديدة، مما ساهم في ارتفاع مجمل الربح للربع الحالي بنسبة 41.6% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وأضافت أن من ضمن أسباب التحول للربحية: انخفاض المصاريف التمويلية في الربع الحالي لعام 2024م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة لاستمرار تخلص الشركة من نسبة 77% من إجمالي التزاماتها البنكية.
وخحافظت الشركة على نمو صافي أرباحها بشكل مستمر من ربع إلى آخر محققة زيادة قدرها 148% ويُعزى ذلك إلى زيادة في حجم المبيعات وتقليل بعض التكاليف، مما أدى إلى زيادة صافي الربح ليصبح 12.7 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقارنة بمبلغ 5.1 مليون ريال للربع السابق من عام 2024م.
ويعزى ذلك إلى: الارتفاع في الأرباح الإجمالية بنسبة 18.2% مقارنة بالربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم المبيعات، وانخفاض المصاريف التمويلية في الربع الحالي من عام 2024م مقارنة بالربع السابق.
وحافظت الشركة على نمو صافي أرباحها بشكل مستمر للفترة الحالية محققة زيادة قدرها 456% ويُعزى ذلك إلى زيادة في حجم المبيعات وتقليل بعض التكاليف، مما أدى إلى زيادة صافي الربح ليصبح 492.3 مليون ريال للفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بمبلغ (138.2) مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023م.
ويعزى ذلك في غالبيته إلى: نجاح الشركة في تسوية 77% من إجمالي التزاماتها البنكية، وارتفاع الإيرادات في الفترة الحالية لعام 2024م مقارنة مع الإيرادات للفترة السابقة لعام 2023م بنسبة 16.8%.
وشملت الأسباب: انخفاض المصاريف التمويلية في الفترة الحالية لعام 2024م مقارنة مع الفترة المماثلة للعام السابق بنسبة 61% نتيجة لتخلص الشركة من نسبة 77% من إجمالي التزاماتها البنكية.
