- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم جرير (4190) يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-16 23:40PM UTC
- سعر سهم جرير (4190) يقفز ارتفاعاً ويهاجم مستوى المقاومة المحوري 13.00 ريال.
- توقعات اليوم تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة.
- توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد وقد يستهدف مستوى المقاومة عند 13.40 ريال.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
اكتسى سعر سهم جرير (4190) باللون الأخضر على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 13.00 ريال، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة بأحجام التداول ما يشير إلى قوة تلك المكاسب من الناحية الفنية، ويعزز من سيناريو تمديد ارتفاعاته الأخيرة، خاصة في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 13.00 ريال، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند سعر 13.40 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد